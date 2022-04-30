Всенародный референдум - правильное и справедливое решение Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предложение Главы государства о внесении изменений в Конституцию поддерживает председатель Комитета Сената по агарным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Али Бектаев, передает МИА «Казинформ».

«Президент предлагает решить этот важнейший вопрос путем всенародного референдума. Я считаю, что это правильное и справедливое решение с точки зрения правового, политического равноправия и даже национальной безопасности. Действительно, «Новый Казахстан» не следует превращать в простые слова. Каждый гражданин нашей страны должен понять и прочувствовать основную философию этой концепции. Для этого должны быть предприняты конкретные шаги не только властями, но и представителями общественности, а также институтами гражданского общества», - отметил депутат Али Бектаев.

Сенатор Ахылбек Куришбаев считает, что реформы, которые предлагает Президент Касым-Жомарт Токаев нацелены именно на построение «Нового Казахстана». Это, прежде всего, трансформация прежней политической системы.

«Чтобы реализовать такие радикальные реформы нужны не только изменения сверху - уход от суперпрезидентства, усиление Парламента, демократизация власти. Главное, как подчеркнул Глава государства - важно развитие гражданского общества, побуждение их активности в участии управления государством. Потому что без осознанной поддержки народа демократические преобразования в нашем обществе невозможны», - подчеркнул сенатор Куришбаев.