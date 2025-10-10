Всемирный банк улучшил экономический прогноз по Турции

Ожидается более быстрое восстановление турецкой экономики благодаря устойчивому внутреннему спросу и мерам по стабилизации.

Согласно обновленному отчету о перспективах для регионов Европы и Центральной Азии, в 2025 году экономика Турции вырастет на 3,5%, в 2026 году — на 3,7%, а в 2027 году — на 4,4%.

Данные оценки оказались выше июньских прогнозов Всемирного банка, который ранее ожидал рост на 3,1%, 3,6% и 4,2% соответственно.

В отчете подчеркивается, что улучшение прогноза связано с более сильной внутренней активностью, мерами по стабилизации макроэкономической политики и постепенным снижением инфляции. Также аналитики отмечают, что инвестиции и экспорт продолжают поддерживать экономический рост, несмотря на сохраняющееся давление со стороны внешних факторов, в том числе высокой волатильности мировых цен и геополитических рисков.

Кроме того, Всемирный банк представил обновленные прогнозы и для других регионов — Европы и Центральной Азии, Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, Афганистана и Пакистана, стран Африки к югу от Сахары, а также Латинской Америки и Карибского бассейна.

Между тем, повышение прогноза для Турции отражает уверенность международных финансовых институтов в способности страны адаптироваться к сложной глобальной экономической конъюнктуре и поддерживать устойчивый рост в среднесрочной перспективе.

Ранее мы писали о том, что Турция привлекла более 1 млрд евро от Всемирного банка для модернизации аграрной инфраструктуры.