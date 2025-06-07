Турция усиливает аграрную инфраструктуру

Министерство казначейства и финансов Турции подписало новое соглашение с Всемирным банком о выделении кредита в размере 757,1 млн евро в рамках второго этапа национального проекта «Модернизация ирригации-2».

Данные средства будут направлены на улучшение распределительных систем водоснабжения в аграрных регионах страны, повышение эффективности использования водных ресурсов и разработку долгосрочной программы по модернизации сельскохозяйственной ирригации.

Проект реализуется под управлением Государственного управления водных ресурсов Турции и является логическим продолжением первого этапа, на который ранее было выделено более 317 млн евро.

Таким образом, общий объем финансирования, привлеченного Турцией от Всемирного банка для модернизации ирригационных систем, превысил 1 млрд евро.

Модернизация ирригационной инфраструктуры считается одной из ключевых задач правительства Турции в условиях растущих климатических рисков, увеличения потребностей агропромышленного комплекса и стремления к более рациональному использованию водных ресурсов.

Предполагается, что проект не только повысит продуктивность сельского хозяйства, но и внесет вклад в устойчивое развитие сельских территорий.

Сотрудничество с Всемирным банком подчеркивает стратегическую важность водных ресурсов для экономического роста страны и демонстрирует стремление Анкары привлекать международное финансирование для решения системных инфраструктурных задач.

Ранее мы писали, что с учетом заметного изменения климата в мире и иссушения водоемов турецкие специалисты планируют проводить информационные кампании для бережного отношения граждан к воде.

Между тем, рекордные заморозки в Турции негативно повлияли на сельское хозяйство. В апреле этого года страна столкнулась с резким похолоданием, которое стало самым суровым за последнее десятилетие.