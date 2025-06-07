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    01:57, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    Турция усиливает аграрную инфраструктуру

    Турция всего привлекла более 1 млрд евро от Всемирного банка для модернизации ирригации, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Более 6 тысяч аграриев получили льготное финансирование на посевную
    Фото: Минсельхоз РК

    Министерство казначейства и финансов Турции подписало новое соглашение с Всемирным банком о выделении кредита в размере 757,1 млн евро в рамках второго этапа национального проекта «Модернизация ирригации-2».

    Данные средства будут направлены на улучшение распределительных систем водоснабжения в аграрных регионах страны, повышение эффективности использования водных ресурсов и разработку долгосрочной программы по модернизации сельскохозяйственной ирригации.

    Проект реализуется под управлением Государственного управления водных ресурсов Турции и является логическим продолжением первого этапа, на который ранее было выделено более 317 млн евро.

    Таким образом, общий объем финансирования, привлеченного Турцией от Всемирного банка для модернизации ирригационных систем, превысил 1 млрд евро.

    Модернизация ирригационной инфраструктуры считается одной из ключевых задач правительства Турции в условиях растущих климатических рисков, увеличения потребностей агропромышленного комплекса и стремления к более рациональному использованию водных ресурсов.

    Предполагается, что проект не только повысит продуктивность сельского хозяйства, но и внесет вклад в устойчивое развитие сельских территорий.

    Сотрудничество с Всемирным банком подчеркивает стратегическую важность водных ресурсов для экономического роста страны и демонстрирует стремление Анкары привлекать международное финансирование для решения системных инфраструктурных задач.

    Ранее мы писали, что с учетом заметного изменения климата в мире и иссушения водоемов турецкие специалисты планируют проводить информационные кампании для бережного отношения граждан к воде.

    Между тем, рекордные заморозки в Турции негативно повлияли на сельское хозяйство. В апреле этого года страна столкнулась с резким похолоданием, которое стало самым суровым за последнее десятилетие.

    Теги:
    Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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