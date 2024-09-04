Всемирные игры кочевников в Астане: сборная Казахстана назвала главных соперников

Сегодня национальная сборная Казахстана провела открытую тренировку для представителей СМИ перед началом V Всемирных игр кочевников. Спортсмены продемонстрировали свою физическую и тактическую подготовку, а также поделились ожиданиями от предстоящих соревнований, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Тренировка прошла на площадке конно-спортивного комплекса «Арғымақ». Первыми выступили члены национальной сборной по құсбегілік — охоте с ловчими птицами. Соревнования по этому виду спорта будут проходить по правилам республиканской федерации «Құсбегілік». Беркутчи будут соревноваться в трех видах охоты: с беркутами, ястребами и соколами.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Согласно правилам, в каждой команде по 9 спортсменов: 3 с беркутами, 3 с ястребами и 3 с соколами. Казахстан будут представлять Ерзат Байкадамов из области Абай, Серикбек Кунтуган из Астаны и Арман Кошкаров из Атырау — все они выступят с беркутами.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

С ястребами будут соревноваться Даурен Аршабай и Багдат Кеунов из Туркестана, а также Кудайберген Рауилулы из Астаны.

С соколами на соревнования выйдут Ерлан Кенжетаев из Акмолинской области, Бакдаулет Бабажан из Жамбылской области и Ибрагим Базарбаев из Туркестана.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

— Это наши последние учебно-тренировочные сборы перед V Всемирными играми кочевников, которые продлятся до 7 сентября. Наши спортсмены и их птицы полностью готовы к этому важному событию, на которое устремлены взоры всего тюркского мира. В этом году правила немного изменились, и мы тренируемся ежедневно дважды в день. Тренировки прошли в Алматы, Бурабае и продолжаются сейчас, - рассказал главный тренер национальной сборной по құсбегілік Арманбек Кунтуган.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Он также назвал главных соперников наших спортсменов.

— Все страны являются нашими соперниками, так как каждая из них стремится защитить честь своей нации. Особенно хочу отметить спортсменов из Кыргызстана и беркутчи из Монголии. Они, как и мы, очень сильные соперники. Наши предки передавали это ремесло из поколения в поколение, и мы гордимся этим наследием, — отметил тренер.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

В сборную вошли победители республиканских чемпионатов прошлых лет. Среди них — Кудайберген Рауилулы из Астаны.

— Я занимаюсь охотой с ловчими птицами с 8 класса. В 2023 году на чемпионате в Атырау занял 3-е место, после чего попал в национальную сборную на Игры кочевников. Ястреба, с которым буду выступать на соревнованиях, я тренирую с 2013 года. Конечно, мы рассчитываем на победу и призовое место. Результат во многом зависит от состояния птицы. Важно правильно кормить их и поддерживать связь, чтобы они понимали и принимали тебя, — поделился спортсмен.

Следом свои навыки продемонстрировали лучники, участвующие в жамбы ату — традиционных соревнованиях по стрельбе из лука верхом на лошади. На играх в Астане соревнования будут проводиться по правилам Федерации национального вида спорта «Жамбы ату» РК.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

По результатам отборочных игр честь страны на V Всемирных играх кочевников будут защищать Айтбек Сарыбай, Ералхан Айкөз и Батыр Бексауыт из Туркестанской области, а также Абзал Тулыбеков из Жамбылской области.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

— С 23 августа мы проводим итоговые учебно-тренировочные сборы на специальной арене. Во время тренировок мы подробно изучаем методы и тактики спортсменов из Монголии, Китая и Турции, которых считаем основными соперниками, и проводим специальные тренировки. Конечно, не забываем о нашем собственном стиле стрельбы из лука. Эти тренировки значительно способствуют повышению уровня подготовки и психологической готовности к предстоящим играм. В августе мы провели специальный отбор, собрав лучших лучников страны. Таким образом, на V Всемирных играх кочевников нашу страну представят лучшие из лучших, - отметил главный тренер национальной сборной по жамбы ату Елдос Бадашев.

Кроме того, в рамках игр пройдут соревнования по Powerful Nomad — состязаниям силачей. В состав сборной Казахстана вошел рекордсмен страны по поднятию барана Азамат Макулбеков, который официально занесен в Книгу рекордов Казахстана (КИнЭС).

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Соревнования по Powerful Nomad будут проходить в пяти дисциплинах:

Поднятие 100-килограммового камня и перенос его на 10 метров. Приседание с 100-килограммовым мешком. Метание 10-килограммового копья в цель, стоящую на расстоянии 10 метров. Приседание с 130-килограммовым бревном на плечах. Буксировка тележки весом 200 кг на 10 метров.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

- Силачи из более чем 17 стран подали заявки на участие в этих соревнованиях. Среди них спортсмены из Испании, Франции, США, России и других стран. Нам предстоит доказать, что мы достойны звания батыров, как наш легендарный борец Кажымукан, — рассказал рекордсмен Казахстана, тренер сборной по Powerful Nomad Темир Спатаев.

Напомним, с 8 по 13 сентября 2024 года в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. В них примут участие 2800 представителей из 89 стран мира.

В столице также будет открыт этноаул «Вселенная кочевников», где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой, традициями казахского народа и самобытной культурой стран-участниц.



Открытие V Всемирных игр кочевников пройдет 8 сентября на стадионе «Астана арена». По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов.

Участники и гости будут размещены в 20 гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.





