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    12:30, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Всемирные игры кочевников: путешественники из Турции остановились в Актюбинской области

    көшпенділер ойыны
    Фото: instagram.com/temir_akparat

    Акимат Темирского района Актюбинской области встретил супругов-путешественников из Анкары, которые прибыли по трассе Актобе-Астрахань, передает корреспондент агентства Kazinform.

    көшпенділер ойыны
    Фото: instagram.com/temir_akparat

    По информации акимата Темирского района, аким Саламат Аманбаев встретился с турецким блогером и путешественником Бураном Дураном, его супругой Идил Дуран, а также с турецким журналистом Энесом Илдыри.

    көшпенділер ойыны
    Фото: instagram.com/temir_akparat

    — Во время встречи обсуждались мероприятия, направленные на популяризацию национальной культуры, включая выставку-ярмарку лучших мастеров прикладного искусства Казахстана и других стран, мастер-классы, айтыс акынов и другие события. Аким отметил, что 5-е Всемирные игры кочевников организованы для продвижения национальных видов спорта и здорового образа жизни. Он пожелал путешественникам удачи и вручил им специальный подарок. В свою очередь, турецкие гости выразили благодарность за теплый прием. Гостям были предложены национальные блюда, а также выступления местных артистов и молодежи. Путешественники остановились в придорожном центре обслуживания «Бопай» на автомагистрали Актобе-Астрахань, где их познакомили с уникальной историей Темирского района, — сообщили в районном акимате.

    автобуспен келді
    Фото: instagram.com/temir_akparat

    Напомним, ранее гости из Турции посещали город Актау. Они специально приехали в Казахстан, чтобы посмотреть 5-е Всемирные игры кочевников, которые пройдут с 8 по 15 сентября.

    По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

    Всемирные игры кочевников включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Туризм Турция Актюбинская область Игры кочевников
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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