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    21:42, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Семья туристов из Турции приехала в Казахстан на Всемирные игры кочевников

    Семья туристов из Турции приехала в Казахстан на Всемирные игры кочевников
    Фото: личный архив туристов

    Туристы из Турции, направляющиеся из Анкары в Астану, сегодня приехали в Актау. Супруги Идил и Бурак с двухлетним сыном выехали из Турции 12 августа. Они специально приехали в Казахстан, чтобы посмотреть Всемирные игры кочевников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Мы постоянные болельщики Всемирных игр кочевников. Мы обрадовались, когда узнали, что в этом году Игры пройдут в Казахстане и получили разрешение приехать сюда от Министерства туризма Казахстана. Купили микроавтобус и оборудовали его для дальней дороги. Нашей машине мы дали символическое имя «Кочевник». Сегодня мы, после угощения, отправимся в Астану. Мы рады тому, что наше путешествие оказалось веселым и запоминающимся, – говорит Бурак Дуран.

    Семья туристов из Турции приехала в Казахстан на Всемирные игры кочевников
    Фото: Аягоз Избасарова

    Турецкая семья прибыла в Актау из Баку на корабле. Вчера ночью они сошли на берег в морском порту Актау. Сейчас гости из Турции отдыхают в одной из гостиниц города. Вечером планируют выехать в Астану. Путешественники выразили благодарность за теплую встречу на казахской земле.

    Семья туристов из Турции приехала в Казахстан на Всемирные игры кочевников
    Фото: Аягоз Избасарова
    Семья туристов из Турции приехала в Казахстан на Всемирные игры кочевников
    Фото: Аягоз Избасарова

     

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Туризм Турция Регионы Мангистауская область
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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