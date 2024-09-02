Семья туристов из Турции приехала в Казахстан на Всемирные игры кочевников

Туристы из Турции, направляющиеся из Анкары в Астану, сегодня приехали в Актау. Супруги Идил и Бурак с двухлетним сыном выехали из Турции 12 августа. Они специально приехали в Казахстан, чтобы посмотреть Всемирные игры кочевников, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Мы постоянные болельщики Всемирных игр кочевников. Мы обрадовались, когда узнали, что в этом году Игры пройдут в Казахстане и получили разрешение приехать сюда от Министерства туризма Казахстана. Купили микроавтобус и оборудовали его для дальней дороги. Нашей машине мы дали символическое имя «Кочевник». Сегодня мы, после угощения, отправимся в Астану. Мы рады тому, что наше путешествие оказалось веселым и запоминающимся, – говорит Бурак Дуран.

Фото: Аягоз Избасарова

Турецкая семья прибыла в Актау из Баку на корабле. Вчера ночью они сошли на берег в морском порту Актау. Сейчас гости из Турции отдыхают в одной из гостиниц города. Вечером планируют выехать в Астану. Путешественники выразили благодарность за теплую встречу на казахской земле.

Фото: Аягоз Избасарова