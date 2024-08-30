Всемирные игры кочевников: какая погода ожидается в Астане

С 8 по 13 сентября в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. Синоптики прогнозируют, что сентябрь в столице будет относительно теплым, со средней температурой воздуха около +14°C, хотя возможны дожди, передает агентство Kazinform.

По данным РГП «Казгидромет», первая декада сентября начнется с теплых дней и ночей: температура ночью будет колебаться от +9 до +19°C, а днем — от +26 до +36°C. К концу первой декады температура понизится: ночи станут прохладнее (от +5 до +10°C), а днем температура опустится до +20–25°C. Также возможны дожди и грозы, ветер усилится до 15-20 м/с.

В день открытия Всемирных игр кочевников, 8 сентября, ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер будет юго-западный, со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит +18...+20°C, а ночью — +6...+8°C.

Во второй декаде сентября похолодание станет более заметным. Ночные температуры опустятся до +5...+10°C, а к концу декады могут упасть до 0...+5°C, с возможными заморозками до -2°C. Днем температура будет варьироваться от +15 до +25°C. В начале декады возможен дождь, а в конце вновь усилится ветер до 15-20 м/с.

Третья декада сентября ожидается самой холодной. Ночные температуры будут колебаться от -2 до +5°C, а днем — от +10 до +20°C. В начале декады возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер может усилиться до 15-20 м/с, особенно в начале и в конце декады.

В течение месяца общие осадки ожидаются в пределах нормы (21 мм), с дождями в конце первой и начале второй декад, а также в конце третьей. В середине месяца возможны туманы, создающие типичную осеннюю атмосферу для Астаны.

Казгидромет отмечает, что прогноз может быть скорректирован в зависимости от изменений погодных условий.

Напомним, по предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

Состязания по 21 виду спорта будут проходить на территории нескольких столичных объектов, среди которых стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan» и комплекс «Думан». Общая сумма призовых составит 253 млн тенге.

В столице Казахстана, как в городе, принимающем игры, велась тщательная подготовка к спортивному мероприятию. Сейчас здесь наносят последние штрихи. Об этом — в фоторепортаже агентства Kazinform.