Всем семьям погибших шахтеров будет оказана поддержка от государства и работодателя - Премьер-Министр РК

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Всем семьям погибших будет оказана необходимая поддержка от государства и работодателя. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на встрече с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская» АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ».



В частности, пособие по потере кормильца из республиканского бюджета и соцвыплата из Государственного фонда социального страхования.

Вместе с тем семьям погибших работодателем будет выплачено единовременное возмещение морального вреда в размере 10-кратной годовой заработной платы и возмещены расходы на погребение и проведение поминальных мероприятий.

В случае отсутствия жилья будет предоставлена квартира в Карагандинской области, а также обеспечено бесплатное обучение детей в высшем учебном заведении. Кроме того, компания примет меры по трудоустройству членов семей и погашению ипотечных кредитов.

Обозначено, что исполнение всех этих обязательств будет продолжаться даже при смене собственника АО «АрселорМиттал Темиртау».

Напомним, 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена. На следующий день на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера.

Также 18 августа нашли тело третьего горняка.

Судьба двух горняков пока остается неизвестной. Поиски ведут сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

В лечебных учреждениях находятся 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде, и два человека - в Шахтинске.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.

Ранее сообщалось, что Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область.