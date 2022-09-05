Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь - Касым-Жомарт Токаев

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Они переселены в безопасное место. Об этом заявил в ходе заседания оперативного штаба в Костанайской области Глава государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Они переселены в безопасное место. Правительство по моему поручению занимается решением соответствующих вопросов. Никаких сомнений в том, что эта помощь будет оказана, не должно быть!» – заявил Глава государства.

Глава государства заслушал доклады министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов и оказанию поддержки пострадавшим.

Президент подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем. Были приняты все необходимые меры по ликвидации стихийного бедствия.

Касым-Жомарт Токаев призвал извлечь соответствующие уроки из произошедшего и дал оперативному штабу ряд конкретных поручений, направленных на обеспечение бесперебойной работы всех ведомств для скорейшей полной ликвидации возгораний.

Ранее Президент совершил облет пострадавших от природных пожаров территорий в Аулиекольском районе.

Фото: akorda.kz