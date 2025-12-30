Всего два магазина в Таразе имеют разрешение на торговлю пиротехникой

Официальное разрешение на реализацию сертифицированной пиротехнической продукции имеют всего два магазина. Первый — ТОО «TARAZ-SALUTE Company», расположенный по адресу: улица Сыпатай батыра, 13Б. Второй — ТОО «BTR Company» в микрорайоне Ұлы Дала, дом 31.

По информации департамента, обе организации не первый год работают на рынке и на сегодня являются единственными официально зарегистрированными продавцами пиротехнических изделий в городе.

— При покупке пиротехнических изделий необходимо требовать у продавца сертификаты соответствия. Каждое изделие должно иметь подробную инструкцию на государственном и русском языках. Особое внимание следует обращать на срок годности, поскольку использование пиротехники с истекшим сроком категорически запрещено, — сообщил руководитель управления государственного пожарного контроля ДЧС Жамбылской области Дархан Калдырбек.

Он также напомнил основные правила безопасного использования пиротехнических изделий.

— Запрещается устанавливать пиротехнику ближе чем на 20 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, использовать ее под навесами, кронами деревьев и при сильном ветре. Поджигать фитиль следует на расстоянии вытянутой руки, не наклоняясь к нему и не держа его близко к лицу, при этом курение рядом с пиротехникой недопустимо. Нельзя направлять салюты и фейерверки в сторону людей и животных, а также подходить к горящим изделиям ближе чем на 15 метров. Использовать пиротехнику имеют право только лица, достигшие 18-летнего возраста. Детям запрещено давать такие изделия в руки и оставлять их без присмотра. Кроме того, не допускается применение изделий с видимыми дефектами или их разборка, — отметил специалист.

В прошлом году пожарными было выявлено 147 фактов незаконной продажи пиротехнической продукции. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Таразе, а также в Кордайском, Шуском и Меркенском районах.

Ранее мы рассказывали о возможных травмах и правовых аспектах в вопросе использования пиротехнических изделий.