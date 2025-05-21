Всего 11% бакалавров поступают в магистратуру в Казахстане

По ее словам, с 2018 года государственные стандарты высшего и послевузовского образования разработаны более гибкими с ориентиром на результаты обучения. В данных стандартах расширена академическая самостоятельность всех вузов в бакалавриате до 80%, магистратуре – 85%, докторантуре – 90%.

- Сегодня вузы самостоятельно в тесном взаимодействии с работодателями разрабатывают образовательные программы с учетом потребности отраслей экономики. Именно рынок диктует спрос, который является индикатором качества предоставления образовательных услуг. В свою очередь, это усилит конкуренцию, улучшит качество, позволит быть более гибкими и быстрее реагировать на любые изменения, - отметила Д.Щеглова.

По ее словам, ежегодный выпуск в бакалариате составляет около 150 тыс. человек, из них только 16 тыс.чел поступают в магистратуру, то есть всего 11%. Тем временем, как в США – 30-40%, страны ЕС – 40-60%, Великобритания – 15-25%, Китай – 15%, Россия – 30%.

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