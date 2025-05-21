РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:44, 20 Май 2025 | GMT +5

    Всего 11% бакалавров поступают в магистратуру в Казахстане

    Из 150 тыс. выпускников бакалавриата, только 16 тыс. поступают в магистратуру. Об этом стало известно из ответа вице-министра науки и высшего образования РК Динары Щегловой на депзапрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Национальная студенческая конференция, посвященная 180-летию Абая, прошла в Астане
    Фото: NU

    По ее словам, с 2018 года государственные стандарты высшего и послевузовского образования разработаны более гибкими с ориентиром на результаты обучения. В данных стандартах расширена академическая самостоятельность всех вузов в бакалавриате до 80%, магистратуре – 85%, докторантуре – 90%.

    - Сегодня вузы самостоятельно в тесном взаимодействии с работодателями разрабатывают образовательные программы с учетом потребности отраслей экономики. Именно рынок диктует спрос, который является индикатором качества предоставления образовательных услуг. В свою очередь, это усилит конкуренцию, улучшит качество, позволит быть более гибкими и быстрее реагировать на любые изменения, - отметила Д.Щеглова.

    По ее словам, ежегодный выпуск в бакалариате составляет около 150 тыс. человек, из них только 16 тыс.чел поступают в магистратуру, то есть всего 11%. Тем временем, как в США – 30-40%, страны ЕС – 40-60%, Великобритания – 15-25%, Китай – 15%, Россия – 30%.

    Ранее мы писали о трех ярких историях успеха выпускников Шымкента.

    Как вырастут стипендии казахстанских студентов с 1 сентября, читайте здесь.

    Теги:
    Образование Миннауки и высшего образования РК Общество
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают