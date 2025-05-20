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    10:34, 20 Май 2025 | GMT +5

    Как вырастут стипендии казахстанских студентов с 1 сентября

    Вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов рассказал о размере стипендий в новом учебном году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    студенты
    Фото: unsplash

    По словам вице-министра, с 1 сентября этого года будет увеличен размер стипендий обучающихся. Для бакалавриата размер стипендии составит 52 372 тенге, для магистратуры — 117 098 тенге, для докторантуры — 262 500 тенге.

    — То есть, размер стипендий на уровне бакалавриата увеличится в 2 раза по сравнению с 2020 годом, а на уровне магистратуры и докторантуры — в 1,75 раза, — отметил Талгат Ешенкулов на заседании Правительства.

    Кроме того, он сообщил, что активно ведутся работы по инфраструктурным проектам.

    — На сегодня дефицит мест в общежитиях сократился с 82 500 в 2019 году до 14 873 койко-мест в 2024 году. Хочу отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями госуслуга по предоставлению мест в общежитиях предоставляется в проактивном формате, — сказал вице-министр.

    Он также добавил, что за последние 5 лет количество образовательных грантов в Казахстане возросло в 1,4 раза. На 2024–2025 учебный год выделено 93 116 грантов (бакалавриат — 77 084, магистратура — 13 113, докторантура — 2 919).

    Теги:
    Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК Студенты Стипендии
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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