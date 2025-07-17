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    11:25, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Все ваши деньги ушли по назначению — Перизат Кайрат в суде

    Об этом на судебном процессе подсудимая Перизат Кайрат заявила потерпевшей из Назарбаев Интеллектуальной школы, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Kazinform

    — Все ваши деньги ушли по назначению. Мы проделали большую работу, во время паводков были на передовой, — сказала она.

    В суде педагог-организатор-куратор НИШ сообщила, что от лица родителей, учеников и учителей школы на счет фонда подсудимой было перечислено 2,9 млн тенге. Перевод осуществили 10 апреля 2024 года через онлайн-приложение банка.

    Ранее мы писали, в чем обвиняют Перизат Кайрат и ее мать. Прокуроры представили обвинение, охватывающее масштабные эпизоды мошенничества, легализации преступных доходов и злоупотребления доверием граждан. Речь идет о хищении 3,5 млрд тенге. 

    Теги:
    Мошенничество Суд над Перизат Кайрат Астана Благотворительность
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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