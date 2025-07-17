Все ваши деньги ушли по назначению — Перизат Кайрат в суде

— Все ваши деньги ушли по назначению. Мы проделали большую работу, во время паводков были на передовой, — сказала она.

В суде педагог-организатор-куратор НИШ сообщила, что от лица родителей, учеников и учителей школы на счет фонда подсудимой было перечислено 2,9 млн тенге. Перевод осуществили 10 апреля 2024 года через онлайн-приложение банка.

Ранее мы писали, в чем обвиняют Перизат Кайрат и ее мать. Прокуроры представили обвинение, охватывающее масштабные эпизоды мошенничества, легализации преступных доходов и злоупотребления доверием граждан. Речь идет о хищении 3,5 млрд тенге.