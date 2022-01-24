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Все строительные краны проверят после гибели рабочего в Алматы

24 Января 2022 12:39
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Все строительные краны проверят после гибели рабочего в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил проверить все башенные краны на строящихся объектах после гибели рабочего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В мирное время, когда не было ни бурана, ни ветра, погиб человек при падении подъемного крана на строительной площадке. Какие меры вы предприняли в связи с этим?» — поинтересовался аким Алматы на заседании городского штаба у своего заместителя.

В свою очередь Мухит Азербаев ответил, что создана специальная рабочая группа.

«Вчера была сформирована рабочая группа, на этой неделе мы проверим все краны в городе. По предварительным данным, возникла техническая проблема», — сказал он.

«Ну технические проблемы кто создает? Не крановщик, наверное», - задал вопрос Б.Сагинтаев.

«Сейчас комиссия определит причину, но это точно не крановщик. Скорее всего, это больше, может быть, износ самой конструкции крана или другие причины. Это будет установлено в процессе следствия и проверки технического состояния самого крана», - ответил М.Азербаев.

Замакима добавил, что на стройплощадках в среднем работает по 4-5 кранов.

По данным управления архитектурно-строительного контроля, на сегодня в городе проводится строительство 143 объектов, на каждом из них есть краны.

«Надо проверить все краны во всех 143 объектах», - поручил аким.

В ДЧС города сообщили, что на строительных площадках с разрешения уполномоченного органа установлено 114 кранов.

«По этому случаю предварительная причина - усталость металла. Кран был установлен в 2020 году с разрешения департамента промышленной безопасности. Его высота составляет 45 метров. Изучаем дополнительно», - сказал начальник ДЧС Алматы Руслан Касыбаев.

Напомним, 23 января в Алматы 49-летний рабочий погиб в результате падения башенного крана.


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#Алматы   #Происшествия   #Строительство   #Безопасность  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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