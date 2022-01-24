Все строительные краны проверят после гибели рабочего в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил проверить все башенные краны на строящихся объектах после гибели рабочего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мирное время, когда не было ни бурана, ни ветра, погиб человек при падении подъемного крана на строительной площадке. Какие меры вы предприняли в связи с этим?» — поинтересовался аким Алматы на заседании городского штаба у своего заместителя.

В свою очередь Мухит Азербаев ответил, что создана специальная рабочая группа.

«Вчера была сформирована рабочая группа, на этой неделе мы проверим все краны в городе. По предварительным данным, возникла техническая проблема», — сказал он.

«Ну технические проблемы кто создает? Не крановщик, наверное», - задал вопрос Б.Сагинтаев.

«Сейчас комиссия определит причину, но это точно не крановщик. Скорее всего, это больше, может быть, износ самой конструкции крана или другие причины. Это будет установлено в процессе следствия и проверки технического состояния самого крана», - ответил М.Азербаев.

Замакима добавил, что на стройплощадках в среднем работает по 4-5 кранов.

По данным управления архитектурно-строительного контроля, на сегодня в городе проводится строительство 143 объектов, на каждом из них есть краны.

«Надо проверить все краны во всех 143 объектах», - поручил аким.

В ДЧС города сообщили, что на строительных площадках с разрешения уполномоченного органа установлено 114 кранов.

«По этому случаю предварительная причина - усталость металла. Кран был установлен в 2020 году с разрешения департамента промышленной безопасности. Его высота составляет 45 метров. Изучаем дополнительно», - сказал начальник ДЧС Алматы Руслан Касыбаев.

Напомним, 23 января в Алматы 49-летний рабочий погиб в результате падения башенного крана.