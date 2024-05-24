Все старые мусорные контейнеры заменят в Алматы

В Алматы до конца следующего года установят 2905 заглубленных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Об этом в ходе рабочей встречи с жителями Алмалинского района сообщил аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Все контейнерные площадки, которые были установлены с 2012 года, мы реконструируем. Кроме того, будут построены 516 новых площадок с заглубленными контейнерами, половина из них появится до конца текущего года. Как вы знаете, под влиянием агрессивной среды металл для урн быстро устаревает. До конца 2025 года все изношенные контейнеры мы полностью заменим, - сообщил Ерболат Досаев.

Фото: акимат Алматы

Работа по установке мусорных контейнеров заглубленного типа началась в Алматы в конце прошлого года. По данным акимата, их преимущество заключается в герметичности и недоступности для бродячих животных и птиц. Также заглубленные контейнеры решают проблему с распространением неприятного запаха, имеют эстетичный внешний вид.

- В соответствии с международным опытом мы также планируем установку контейнеров с мешковиной. В плане сервиса - очистки, промывки, санитарной обработки мусорных контейнеров, мешковина показывает гораздо большую эффективность. Кроме того, в этом году мы поменяем 1800 так называемых евроконтейнеров, - добавил аким Алматы.

Ранее депутаты маслихата Алматы утвердили тарифы на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов. Согласно расчетам, годовой тариф составил 3309 тенге за кубометр отходов, месячный тариф составил 718,5 тенге на человека в месяц. Сумма оплаты за коммунальные услуги в среднестатистической квартире при повышении тарифа за вывоз ТБО в среднем увеличится на 1,4%.