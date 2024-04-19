12:24, 19 Апрель 2024 | GMT +6
Все школы работают в штатном режиме — Управление образования Астаны
В Управлении образования города Астаны сообщили, что все школы столицы работают в штатном режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.
Отмечается, что учащиеся второй смены также будут обучаться в штатном режиме.
— Управление образования города Астаны сообщает, что на сегодняшний день все учащиеся школ города обучаются в штатном режиме. Учащиеся второй смены также будут обучаться также, — говорится в сообщении Управления образования Астаны.
Ранее в сети распространилась рассылка о якобы готовящихся массовых убийствах в школах Астаны.
Полиция столицы проверила организации образования Астаны и пришла к выводу, что публикации не соответствуют действительности.