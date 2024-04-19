В Управлении образования города Астаны сообщили, что все школы столицы работают в штатном режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отмечается, что учащиеся второй смены также будут обучаться в штатном режиме.

— Управление образования города Астаны сообщает, что на сегодняшний день все учащиеся школ города обучаются в штатном режиме. Учащиеся второй смены также будут обучаться также, — говорится в сообщении Управления образования Астаны.

Ранее в сети распространилась рассылка о якобы готовящихся массовых убийствах в школах Астаны.



Полиция столицы проверила организации образования Астаны и пришла к выводу, что публикации не соответствуют действительности.



