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    12:24, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Все школы работают в штатном режиме — Управление образования Астаны

    школа
    Фото: МЦРИАП РК

    В Управлении образования города Астаны сообщили, что все школы столицы работают в штатном режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Отмечается, что учащиеся второй смены также будут обучаться в штатном режиме.

    — Управление образования города Астаны сообщает, что на сегодняшний день все учащиеся школ города обучаются в штатном режиме. Учащиеся второй смены также будут обучаться также, — говорится в сообщении Управления образования Астаны.

    Ранее в сети распространилась рассылка о якобы готовящихся массовых убийствах в школах Астаны. 

    Полиция столицы проверила организации образования Астаны и пришла к выводу, что публикации не соответствуют действительности.

    Теги:
    Полиция Астана Социальные сети школа
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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