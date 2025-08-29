Все преобразования в стране осуществляются во имя народа и будущих поколений — Касым-Жомарт Токаев
Глава государства выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
По словам Президента, конституционная реформа придала мощный импульс процессу политической модернизации. Усилилась роль Парламента, возросла ответственность Правительства. Произошло перераспределение полномочий центральных и местных органов исполнительной власти.
— По новым правилам были проведены выборы Президента, Сената, Мажилиса и маслихатов. В органах представительной власти теперь представлены граждане и движения, имеющие разные политические взгляды. Места в Парламенте получили различные политические партии. Смешанная избирательная система открыла дорогу независимым кандидатам. 90% депутатов маслихатов всех уровней были избраны по одномандатным округам. В течение четырех лет по новым правилам были избраны все сельские акимы. При этом большинство из них — граждане, которые ранее не работали на государственной службе. Таким образом, к власти приходят представители нового поколения. С этого года у наших граждан появилась возможность напрямую избирать акимов районов и городов областного значения. Несомненно, это беспрецедентная практика в регионе Центральной Азии, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
В стране воплощается в жизнь концепция «Слышащего государства».
— Наши граждане стали активнее участвовать в процессе принятия решений, касающихся жизни государства. Особенно очевидным стало совпадение интересов власти и общества при реализации реформ. Все преобразования в стране осуществляются, прежде всего, во имя народа и будущих поколений. Поэтому в этот торжественный момент я хочу искренне поблагодарить всех соотечественников, участвовавших в этом историческом процессе. Действующая Конституция — это Основной закон, определяющий путь к передовому будущему и служащий на благо народа. Реформы, которые получили всеобщую поддержку, еще больше укрепили созидательный дух нашей Конституции. Нынешний этап, безусловно, является важной вехой кардинальной модернизации в истории страны, — говорит Глава государства.
