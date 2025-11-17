Все операции по приемке казахстанской нефти в порту Новороссийска возобновлены — Минэнерго

— На сегодняшний момент все операции возобновлены. В виде справки могу сказать, что приемка казахстанской нефти не останавливалась, перекачка остановилась на какие-то считанные часы, далее она возобновилась, — сообщил министр.

Сегодня, по его словам, практически все ремонтно-восстановительные работы завершены.

Напомним, после падения фрагментов БПЛА в порту Новороссийска загорелась нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, позже огонь потушили, пострадавших нет.