16:38, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5
Все операции по приемке казахстанской нефти в порту Новороссийска возобновлены — Минэнерго
Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды заявил о полном возобновлении приемки и перекачки казахстанской нефти в порту Новороссийска, передает корреспондент агентства Kazinform.
— На сегодняшний момент все операции возобновлены. В виде справки могу сказать, что приемка казахстанской нефти не останавливалась, перекачка остановилась на какие-то считанные часы, далее она возобновилась, — сообщил министр.
Сегодня, по его словам, практически все ремонтно-восстановительные работы завершены.
Напомним, после падения фрагментов БПЛА в порту Новороссийска загорелась нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, позже огонь потушили, пострадавших нет.