    16:38, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Все операции по приемке казахстанской нефти в порту Новороссийска возобновлены — Минэнерго

    Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды заявил о полном возобновлении приемки и перекачки казахстанской нефти в порту Новороссийска, передает корреспондент агентства Kazinform.

    л
    Фото: ТАСС

    — На сегодняшний момент все операции возобновлены. В виде справки могу сказать, что приемка казахстанской нефти не останавливалась, перекачка остановилась на какие-то считанные часы, далее она возобновилась, — сообщил министр. 

    Сегодня, по его словам, практически все ремонтно-восстановительные работы завершены. 

    Напомним, после падения фрагментов БПЛА в порту Новороссийска загорелась нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, позже огонь потушили, пострадавших нет.

    Данира Искакова
    Автор
