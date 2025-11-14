РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:48, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Прием казахстанской нефти идет в штатном режиме — Минэнерго об инциденте в Новороссийске

    Министерство энергетики Республики Казахстан в связи с инцидентом на нефтетерминале «Шесхарис» в порту Новороссийск прокомментировало ситуацию с транспортировкой казахстанской нефти, передает агентство Kazinform.

    Министерство энергетики РК
    Фото: Министерство энергетики РК

    По состоянию на текущий час, прием и транспортировка казахстанской нефти по системам Атырау — Самара и Актау — Махачкала осуществляются в штатном режиме, без ограничений.

    — Ведомство находится на связи с компанией «Транснефть» для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле,  сообщила советник Министра — официальный представитель Министерства энергетики Республики Казахстан Асель Серикпаева.

    Ранее, после падения фрагментов БПЛА, загорелась нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» в Новороссийске. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, позже огонь потушили, пострадавших нет.

    Динара Жусупбекова
