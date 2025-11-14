Прием казахстанской нефти идет в штатном режиме — Минэнерго об инциденте в Новороссийске

По состоянию на текущий час, прием и транспортировка казахстанской нефти по системам Атырау — Самара и Актау — Махачкала осуществляются в штатном режиме, без ограничений.

— Ведомство находится на связи с компанией «Транснефть» для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле, сообщила советник Министра — официальный представитель Министерства энергетики Республики Казахстан Асель Серикпаева.

Ранее, после падения фрагментов БПЛА, загорелась нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» в Новороссийске. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, позже огонь потушили, пострадавших нет.