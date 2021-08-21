Все казахстанцы имеют равные права - АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Наталья Дементьева высказалась касательно положения некоренных национальностей в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители всех национальностей, проживающих в Казахстане, имеют равные права. Об этом в очередной раз напомнили в Ассамблеи Народа Казахстана. Сегодня в столице члены АНК подняли очень щепетильную тему, которая касается знания государственного языка. Они сошлись во мнении, что этот вопрос не должен стать яблоком раздора между жителями многонациональной республики.

«Я как представитель русского народа могу сказать, что судьбы двух народов - казахского и русского - исторически переплетены уже давно. Десятилетиями наши судьбы, жизни, культура интегрировались в друг друга, и поэтому говорить о том, что русским плохо живётся в Казахстане или они испытывают притеснения – это громкие слова, не подкреплённые доказательствами», - сказала Наталья Дементьева на круглом столе.

Напомним, сегодня в столице прошел круглый стол «30-летие Независимости – 30-летие единства, мира и согласия», посвященный Дню Конституции Казахстана.

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса, члены экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, представители интеллигенции и этнокультурных объединений.