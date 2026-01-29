Все к этому идет: Камил Гаджиев раскрыл правду о допинге у Жанибека Алимханулы

Судя по ранее озвученной информации, по делу Жанибека Алимханулы уже прошло два слушания, однако, никакое решение в отношении чемпиона мира пока не оглашено.

Камил Гаджиев рассказал, что случай с Жанибеком Алимханулы действительно непростой, поэтому официального решения в его отношении пока нет.

— Я слежу за ситуацией, вижу, что там, конечно, дремучий лес, тяжелая ситуация. Главное, что люди не остались равнодушными. Алимханулы, даже если получит дисквалификацию, он хотя бы будет знать, что есть люди, которые стараются для него что-то сделать. Это важно. Потому что Федерация в стороне не осталась и вообще народ. Получится или нет, не знаю. Сложно гадать. Очень непредсказуемо все, — рассказал Камил Гаджиев.

На уточняющий вопрос, могут ли лишить Алимханулы титулов чемпиона мира, Камил Гаджиев ответил следующим образом:

— Конечно, могут, к этому идет, давайте называть вещи своими именами, — сказал Камил Гаджиев.

Ранее президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков сообщил Kazinform, что именно федерация занимается рассмотрением дела Жанибека Алимхналуы, но, несмотря на положительные допинг-пробы, до оглашения вердикта комиссии не следует делать поспешных выводов о виновности боксера.