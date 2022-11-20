Все избирательные участки работают в штатном режиме - ТИК Алматы

20 Ноября 2022, 09:00

20 Ноября 2022, 09:00

Все избирательные участки работают в штатном режиме - ТИК Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Алматы Жанна Асанова на брифинге сообщила, что в Алматы все 600 избирательных участков работают в штатном режиме, наблюдается оживленность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Семь избирательных участков у нас в специализированных учреждениях начали голосование в 6 утра. 231 участок по закону начали голосование в 7 утра. У нас на местах работают 8 районных и одна городская комиссии. В принципе все спокойно, в штатном режиме. Уже идет явка, наблюдается оживленность на участках», - сказала на брифинге Жанна Асанова.

Спикер уточнила, что есть два вида избирательных участков.

«Первый - это для граждан, который называется открытыми, второй тип участков создаются в местах временного пребывания граждан. То есть больницы, санаторий, военное учреждение, СИЗО. В законе есть норма, которая позволяет на таких участках в зависимости от внутреннего графика, начать голосование в иное время. Таких участков у нас семь», - отметила она.

По ее словам, в городе всего открыто 600 избирательных участков. На 55 участках можно проголосовать лицам без прописки.

«Еще одна особенность – 68 участков могут завершить свою работу в любое время, как только избиратели проголосуют. То есть там мало избирателей - 200-300 человек. Если, к примеру, там проголосовали все избиратели, то участок может завершить голосование не в 20:00, а в 12:00 допустим», - заметила спикер.

Отвечая на вопросы журналистов, Жанна Асанова напомнила, что все члены комиссии до начала выборов проходили обучение, где их готовили к работе с избирателями, в том числе и с особыми потребностями. Поэтому проголосовать без проблем смогут и люди слабослышащие, незрячие и те, кто не может писать.

«Помимо теоретической части, на обучении отрабатывались кейсовые ситуации, которые формируются из опыта прошлых кампаний. По закону, если избиратель не может самостоятельно заполнить бюллетень, он имеет право воспользоваться помощью лица, которому он доверяет, но этим лицом не может быть член избирательной комиссии, представитель СМИ или доверенное лицо кандидата», - сообщила Ж. Асанова.

По данным председателя ТИК, в Алматы зарегистрировано свыше 43 тысяч людей с ограниченными возможностями, для которых будет действовать инватакси, чью работу регулируют местные исполнительные органы. Всего по городу насчитывается 1 млн 176 тысяч избирателей.