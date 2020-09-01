Все дороги республиканского значения реконструируют до 2025 года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил реконструировать все дороги республиканского значения до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Центрально-Азиатском регионе появились новые проекты, которые могут снизить транзитный потенциал Казахстана. Поэтому второй этап программы «Нұрлы жол» должен быть нацелен на закрепление лидирующей роли транспортно-транзитного сектора нашей страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу РК на совместном заседании палат Парламента.
По словам Президента, конкурентоспособность Казахстана должна расти за счет прорывных инфраструктурных проектов, привлечения новых стран и компаний, повышения уровня сервиса и скорости транзитных маршрутов.
«Задача – до 2025 года реконструировать и обеспечить дорожным сервисом 24 тысячи км дорог. То есть все республиканские дороги», - заключил Глава государства.
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