Все больше казахстанцев страхуют жизнь — рынок бьет рекорды
В Казахстане спрос со стороны физлиц на продукты компаний страхования жизни усиливает их позиции на рынке страхования, передает агентство Kazinform со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.
Аналитический центр АФК представил обзор казахстанского рынка страхования жизни за 1 полугодие 2025 года.
Ключевые тенденции периода
- Ключевые показатели компаний страхования жизни (КСЖ) в январе–июне 2025 года продемонстрировали уверенный двухзначный рост благодаря сохраняющемуся высокому спросу на продукты КСЖ, поддерживаемому законодательными нормами, ростом заработных плат (+10,7%), институциональным продвижением страховых продуктов через цифровые сервисы.
- Активы КСЖ увеличились до ₸1,9 трлн (+₸226,7 млрд или +13,5%) и составляют основную долю в структуре всего страхового рынка в 55,1%
- В структуре активов сектора основной прирост приходится на ценные бумаги (+₸103,2 млрд или 7,4%), деньги и вклады (+₸65,4 млрд или 69,9%) и операции обратного репо (+₸35,6 млрд или 38,5%) на фоне общего повышения процентных ставок в системе, стремления страховщиков к обеспечению ликвидности и доходности в краткосрочном сегменте.
- Объём обязательств КСЖ вырос до ₸1,4 трлн (+₸132,3 млрд или +10,7%), в большей степени за счёт роста наилучшей оценки ожидаемых денежных потоков (+₸114,9 млрд или 15,6%) и маржи за предусмотренные договором страхования услуги (+₸11,9 млрд или 7,0%) на фоне увеличения объёма новых договоров и высокого спроса на долгосрочные страховые продукты. Значительная часть этого прироста обеспечена тремя крупнейшими игроками рынка.
- Концентрация в секторе страхования жизни остаётся высокой: 73,8% активов аккумулировано в трёх компаниях — Nomad Life, Халык-Life и FFLife.
- Рост страховых премий в сегменте КСЖ (+25,9%) значительно опередил показатель компаний общего страхования (+14,3%). В 1 полугодии 2025 года страховые премии КСЖ увеличились на ₸98,4 млрд (+25,9%) и достигли ₸478,2 млрд.
- Драйвером этого роста выступили продукты добровольного личного страхования: заметно выросли собранные премии по пенсионным аннуитетам (+₸48,0 млрд) за счет внедрения совместного аннуитета, повышения доступности пенсионного аннуитета для отдельных категорий лиц, увеличения суммы переводов по ЕПВ (+30%) и количества заключённых договоров с вкладчиками ЕНПФ (+109,3%), а также страхования жизни (+₸24,3 млрд) в связи с расширением охвата, кредитным страхованием и активным продвижением продукта.
- Рост страховых выплат сложился примерно идентичным (+26,3% или ₸13,5 млрд) и составил ₸65,1 млрд. Аналогично премиям их увеличение было обеспечено в основном продуктами аннуитетного страхования (+9,4 млрд) и страхования жизни (+1,8 млрд), что является естественным следствием масштабирования бизнеса при сохранении управляемого уровня убыточности.
- Чистая прибыль сектора сложилась заметно выше из-за значительного роста страховой выручки (+30,2 млрд), вознаграждений по ценным бумагам (+26,5 млрд) и финансовых доходов по страхованию (+19,4 млрд), что стало отражением роста операционной и инвестиционной доходной базы.
- С учётом не только текущих темпов прироста премий (+25,9%), но и структурных факторов — роста числа застрахованных, увеличения переводов из ЕПВ, внедрения новых продуктов (включая совместные аннуитеты), а также благоприятной регуляторной среды и активного продвижения через цифровые каналы — объём страховых премий КСЖ по итогам 2025 года может превысить один трлн тенге.
Краткие итоги периода
В январе–июне 2025 года рост сектора страхования жизни был обусловлен продолжающимся активным заключением договоров пенсионного аннуитета и страхования жизни.
Спрос на аннуитетные продукты поддерживался цифровыми каналами продаж, внедрением совместного аннуитета, стабильными порогами достаточности (не пересматривались в текущем году), ростом переводов из ЕПВ на фоне общего роста заработных плат в стране (+10,7%). Отметим, что количество заключенных договоров пенсионного аннуитета выросло до 419,8 тыс. против 18,1 тыс. за аналогичный период 2024 г.
В сегменте страхования жизни спрос поддерживался расширением охвата, активным продвижением продукта и развитием кредитного страхования. На этом фоне количество договоров страхования жизни достигло 3,2 млн, также существенно превысив уровень прошлого года.
Общее количество заключённых договоров с КСЖ в первом полугодии выросло на 26,3%, до 5,7 млн, при этом почти полностью обеспечено частными клиентами: их доля увеличилась до 99,1% (с 96,0% на конец 1 квартала 2024 года).
Таким образом, спрос на страхование жизни в первом полугодии сместился в сторону массового сегмента, что подтверждается резким ростом количества договоров с участием физических лиц. Это свидетельствует о расширении охвата населения страхованием жизни и укреплении его роли как инструмента финансовой защиты, долгосрочного планирования и подготовки к достойной старости.
Во втором полугодии ожидается сохранение положительной динамики благодаря устойчивому спросу на аннуитетные продукты, развитию страхования жизни и дальнейшему расширению цифровых каналов продаж.
Напомним, в Казахстане с 2026 года планируют ввести обязательное страхование жилья от стихийных бедствий.