Время требует формирования новых подходов в обеспечении безопасности в Центральной Азии - Касым-Жомарт Токаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась первая встреча секретарей Советов Безопасности стран Центральной Азии и России, в ходе которой с приветственным видеообращением к участникам выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем приветственном видеообращении к участникам форума Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в современных реалиях важнейшей задачей для нашего региона является сохранение стабильности и укрепление безопасности, что предполагает эффективное прогнозирование угроз, оперативную выработку превентивных мер реагирования и качественно новых интегрированных подходов.

«В современных реалиях важнейшей задачей для нашего региона является сохранение стабильности и укрепление безопасности по всему периметру границ. Данный вопрос мы предметно обсуждали с коллегами в октябре 2022 года на первой встрече Глав государств в формате Центральная Азия и Россия, прошедшая в Астане. Безопасность была определена одним из ключевых направлений нашего взаимодействия, что предполагает эффективное прогнозирование угроз и оперативную выработку превентивных мер для их предупреждения на ранней стадии», - сказал Глава государства.

Президент заявил, что механизм встреч секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии и России будет содействовать формированию конкретных подходов и решений в данном направлении.

«Важно выработать действенный механизм реагирования на попытки дестабилизация ситуации в регионе с применением гибридных методов и информационных технологий», - сказал Президент.

Глава государства добавил, что особое внимание следует уделить борьбе с наркобизнесом, который тесно переплетен с международными террористическими группировками, транснациональной организованной преступностью, религиозными радикалами.

«Определяющую роль здесь должны сыграть такие региональные структуры, как Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Потенциал этого центра далеко не раскрыт. Указанные риски региональной безопасности неразрывно связаны с ситуацией в Афганистане. Соответствующие шаги для улучшения социально-экономического положения в этой стране могут быть реализованы в рамках деятельности регионального хаба ООН, создаваемого в Алматы. В целом считаю, что на данном этапе отдельных мер по расширению обмена информацией и повышению координации в сфере обеспечения региональной безопасности уже недостаточно. Время требует формирования качественно новых интегрированных подходов. Уверен, данная встреча заложит для этого хорошую основу», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе первой встречи секретари Советов Безопасности рассмотрели конкретные сферы сотрудничества, исходя из текущей международной ситуации и национальных интересов стран региона.

Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов предложил приоритетные направления взаимодействия, включая содействие стабилизации ситуации в Афганистане, обеспечение транспортной и продовольственной безопасности. Особое внимание было обращено на вопросы водной безопасности, учитывая необходимость сохранения общей экосистемы, в том числе в условиях климатических изменений.

В этот же день под председательством Гизата Нурдаулетова и Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева состоялись плановые двусторонние консультации между аппаратами Советов Безопасности Казахстана и России, участие в которых также приняли руководители и сотрудники соответствующих государственных органов. Стороны обсудили взаимодействие в сфере противодействия терроризму и религиозному экстремизму в Центральной Азии, обменялись оценками текущей геополитической ситуации.