Время транзита товаров из Китая в Европу через Казахстан планируем сократить до 5 дней - Алихан Смаилов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Время транзита товаров из Китая в Европу через территорию Казахстана на сегодня сократилось вдвое - с 12 до 6 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе второго экономического форума «Европейский Союз – Центральная Азия» в Алматы рассказал об активном развитии Транскаспийского маршрута.

«Мы высоко ценим результаты последней встречи министров, проведенной в прошлом году в Актау по Транскаспийскому маршруту. В результате Казахстан, Турция и Грузия создали «дорожную карту» по развитию этого коридора. Благодаря совместным усилиям время транзита из Китая в Европу сократилось, как минимум, в три раза, с 53 дней до 19-23 дней. Время транзита через территорию Казахстана сократилось вдвое - с 12 до 6 дней. Мы планируем довести этот показатель до 5 дней к концу этого года. Поддерживаем расширение нашего сотрудничества с европейской транспортной сетью», - заявил Алихан Смаилов.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.