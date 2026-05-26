Несколько автобусных маршрутов в Алматы и пригороде изменят схему движения

С 27 мая в Алматы и пригородных населенных пунктах временно изменятся схемы движения ряда автобусных маршрутов. Корректировки связаны с проведением дорожных ремонтных работ, передает агентство Kazinform.

По данным городского транспортного холдинга, в связи с ремонтом участка улицы Кожабекова протяженностью один километр в поселке Коксай Карасайского района — от границы Алматы до улицы Жана Гасыр — до завершения работ будут изменены маршруты №109 и №115.

Маршрут №109 в западном направлении будет следовать по улицам Онгарсынова, Алгабасской трассе и Центральной до конечной остановки «Школа №184». Обратное движение организуют по тому же маршруту.

Автобусы маршрута №115 в северном направлении будут курсировать по улице Онгарсынова до конечной остановки «улица Наурыз», после чего возвращаться по прежнему пути следования.

Кроме того, с 27 мая изменится схема движения маршрута №248. При движении по трассе Алматы — Бишкек автобусы будут поворачивать на север в сторону села Касымбек, объезжать населенный пункт и далее следовать до конечной остановки в селе Шолаккаргалы.

Также временные изменения затронут маршрут №124. По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, на автодороге Алматы-1 — станция Шамалган — Узынгаш (Сорбулакский тракт) продолжается капитальный ремонт.

В связи с этим с 27 мая и до завершения работ автобусы маршрута №124 в северном направлении будут следовать по Бурундайскому шоссе до конечного пункта «улица Аубакирова». Обратное движение будет организовано от остановки «Аубакирова» по Бурундайскому шоссе с дальнейшим выходом на основной маршрут.

Горожан и жителей пригородов просят учитывать временные изменения при планировании поездок.

Отметим, что в городе по-прежнему ограничено движение на участке улицы Строительная в Наурызбайском районе. Ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ и будут действовать до 10 июня.

