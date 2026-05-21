    Новый автобусный маршрут № 145 запустили в Алматы

    Ежедневно на линию будут выходить пять автобусов марки Yutong — девятиметровые низкопольные автобусы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вместимость каждого составляет до 60 пассажиров, что позволит эффективно обслуживать высокий пассажиропоток в часы пик.

    Средний интервал движения составляет около 14 минут, благодаря чему пассажиры могут планировать поездки без длительного ожидания.

    Протяженность маршрута — 16,9 км. Маршрут № 145 соединяет вокзал Алматы-2 с конечной остановкой «Гагарина — Жандосова». По пути следования транспорт будет проходить по ключевым городским магистралям, включая поспект Райымбек батыра, проспект Абая, проспект Гагарина и улица Ауэзова.

    Автобусы будут курсировать ежедневно с 06:00 до 22:00.

    Маршрут обслуживается компанией ТОО «Алматыэлектротранс».

    В управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы отметили, что запуск нового маршрута позволит улучшить транспортное сообщение между северной и южной частями мегаполиса, обеспечит удобный доступ к социальным объектам и медицинским учреждениям.

    Напомним, в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы поделились планами по реформированию системы платных парковок.

    Камшат Абдирайым
    Автор