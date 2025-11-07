РУ
    00:23, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Вратарь «Кайрата» Анарбеков вошел в тройку лучших игроков тура Лиги чемпионов

    Голкипер «Кайрата» Темирлан Анарбеков вновь получил высокую оценку от статистического портала SofaScore — по итогам тура он вошел в тройку лучших игроков Лиги чемпионов, передает агентство Kazinform.

    Анарбеков, вратарь Кайрата
    Фото: sports.kz

    За невероятную игру и серию эффектных сейвов в матче против миланского «Интера» в рамках четвертого тура основного этапа турнира Анарбеков получил оценку 8,95. 

    Первое место в рейтинге занял нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен (9,0), третьим стал форвард «Баварии» Гарри Кейн.

    Также один из эффектных сейвов казахстанского вратаря после дальнего удара Пио Эспозито вошел в подборку лучших моментов недели по версии УЕФА. 

    Ранее страж ворот алматинского клуба уже вошел в историю, получив от портала SofaScore рекордную оценку 10 баллов за невероятные пять сейвов в матче против «Пафоса».  Один из этих эпизодов был включен в подборку лучших моментов недели УЕФА. 

    Напомним, что для 22-летнего казахстанца это всего второй матч в основном раунде Лиги чемпионов.

    Свое европейское дебютное выступление он провел в раунде плей-офф против «Селтика», где, выйдя на замену, сумел сохранить ворота в неприкосновенности в обеих встречах и в серии пенальти помог «Кайрату» выйти в общий этап. 

    Позже из-за травмы, полученной в матче чемпионата против «Актобе», вратарь пропустил игры с «Спортингом» и «Реалом Мадрид», но после восстановления вновь вернулся в строй.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана ФК «Кайрат»
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
