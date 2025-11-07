Вратарь «Кайрата» Анарбеков вошел в тройку лучших игроков тура Лиги чемпионов

За невероятную игру и серию эффектных сейвов в матче против миланского «Интера» в рамках четвертого тура основного этапа турнира Анарбеков получил оценку 8,95.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен (9,0), третьим стал форвард «Баварии» Гарри Кейн.

Также один из эффектных сейвов казахстанского вратаря после дальнего удара Пио Эспозито вошел в подборку лучших моментов недели по версии УЕФА.

Ранее страж ворот алматинского клуба уже вошел в историю, получив от портала SofaScore рекордную оценку 10 баллов за невероятные пять сейвов в матче против «Пафоса». Один из этих эпизодов был включен в подборку лучших моментов недели УЕФА.

Напомним, что для 22-летнего казахстанца это всего второй матч в основном раунде Лиги чемпионов.

Свое европейское дебютное выступление он провел в раунде плей-офф против «Селтика», где, выйдя на замену, сумел сохранить ворота в неприкосновенности в обеих встречах и в серии пенальти помог «Кайрату» выйти в общий этап.

Позже из-за травмы, полученной в матче чемпионата против «Актобе», вратарь пропустил игры с «Спортингом» и «Реалом Мадрид», но после восстановления вновь вернулся в строй.