    22:47, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Врачи реанимировали двухмесячного младенца после остановки сердца в Шымкенте

    Врачи скорой помощи вернули к жизни ребенка, у которого после кормления остановились дыхание и сердце. Когда медики прибыли на вызов, у ребенка не было ни пульса, ни признаков дыхания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: управление здравоохранения Шымкента

    Экстренный звонок на линию «103» поступил ночью. Мать сообщила диспетчеру, что младенец задыхается. Бригада прибыла через шесть минут, однако к этому моменту состояние ребенка стало критическим.

    — Ребенок находился без сознания, дыхание и пульс не определялись. Со слов матери, через 15–20 минут после кормления малыш начал срыгивать и задыхаться. Когда появились хрипы и посинение кожи, женщина немедленно вызвала скорую помощь, — сообщили в городском управлении здравоохранения.

    Врач и фельдшер сразу приступили к реанимационным мероприятиям. Уже через две–три минуты им удалось восстановить сердцебиение, дыхание и пульс.

    После стабилизации состояния младенца доставили в городскую клиническую детскую больницу. Сейчас он находится под наблюдением специалистов.

    Медики напоминают родителям, что после кормления грудного ребенка нельзя сразу укладывать горизонтально.

    — Младенца необходимо подержать «столбиком», следить за дыханием и цветом кожи. При появлении хрипов, посинения губ, вялости или потери сознания нужно немедленно вызывать скорую помощь, — подчеркивают врачи.

    Специалисты отмечают, что при остановке дыхания у младенца необратимые изменения в головном мозге могут начаться уже через 4–6 минут без кислорода, поэтому скорость реагирования в таких ситуациях становится решающим фактором.

    Ранее в Алматы врачи спасли новорожденную девочку весом 730 граммов, которая провела 28 дней в реанимации.

    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
