Врачи реанимировали двухмесячного младенца после остановки сердца в Шымкенте

Экстренный звонок на линию «103» поступил ночью. Мать сообщила диспетчеру, что младенец задыхается. Бригада прибыла через шесть минут, однако к этому моменту состояние ребенка стало критическим.

— Ребенок находился без сознания, дыхание и пульс не определялись. Со слов матери, через 15–20 минут после кормления малыш начал срыгивать и задыхаться. Когда появились хрипы и посинение кожи, женщина немедленно вызвала скорую помощь, — сообщили в городском управлении здравоохранения.

Врач и фельдшер сразу приступили к реанимационным мероприятиям. Уже через две–три минуты им удалось восстановить сердцебиение, дыхание и пульс.

После стабилизации состояния младенца доставили в городскую клиническую детскую больницу. Сейчас он находится под наблюдением специалистов.

Медики напоминают родителям, что после кормления грудного ребенка нельзя сразу укладывать горизонтально.

— Младенца необходимо подержать «столбиком», следить за дыханием и цветом кожи. При появлении хрипов, посинения губ, вялости или потери сознания нужно немедленно вызывать скорую помощь, — подчеркивают врачи.

Специалисты отмечают, что при остановке дыхания у младенца необратимые изменения в головном мозге могут начаться уже через 4–6 минут без кислорода, поэтому скорость реагирования в таких ситуациях становится решающим фактором.

Ранее в Алматы врачи спасли новорожденную девочку весом 730 граммов, которая провела 28 дней в реанимации.