Врачи реанимировали двухмесячного младенца после остановки сердца в Шымкенте
Врачи скорой помощи вернули к жизни ребенка, у которого после кормления остановились дыхание и сердце. Когда медики прибыли на вызов, у ребенка не было ни пульса, ни признаков дыхания, передает корреспондент агентства Kazinform.
Экстренный звонок на линию «103» поступил ночью. Мать сообщила диспетчеру, что младенец задыхается. Бригада прибыла через шесть минут, однако к этому моменту состояние ребенка стало критическим.
— Ребенок находился без сознания, дыхание и пульс не определялись. Со слов матери, через 15–20 минут после кормления малыш начал срыгивать и задыхаться. Когда появились хрипы и посинение кожи, женщина немедленно вызвала скорую помощь, — сообщили в городском управлении здравоохранения.
Врач и фельдшер сразу приступили к реанимационным мероприятиям. Уже через две–три минуты им удалось восстановить сердцебиение, дыхание и пульс.
После стабилизации состояния младенца доставили в городскую клиническую детскую больницу. Сейчас он находится под наблюдением специалистов.
Медики напоминают родителям, что после кормления грудного ребенка нельзя сразу укладывать горизонтально.
— Младенца необходимо подержать «столбиком», следить за дыханием и цветом кожи. При появлении хрипов, посинения губ, вялости или потери сознания нужно немедленно вызывать скорую помощь, — подчеркивают врачи.
Специалисты отмечают, что при остановке дыхания у младенца необратимые изменения в головном мозге могут начаться уже через 4–6 минут без кислорода, поэтому скорость реагирования в таких ситуациях становится решающим фактором.
Ранее в Алматы врачи спасли новорожденную девочку весом 730 граммов, которая провела 28 дней в реанимации.