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    Врачи рассказали о состоянии выживших в смертельном ДТП в Туркестанской области

    После аварии в городе Арыс, унесшей жизни троих человек, под наблюдением медиков остаются двое пострадавших, включая несовершеннолетнего пациента. Их состояние оценивается как стабильное, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Врач в больнице
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По данным управления здравоохранения Туркестанской области, сразу после происшествия пострадавших доставили в Арысскую районную больницу. После осмотра и консилиума врачей одного из пациентов оставили на лечении в местном стационаре.

    — Первый пациент сейчас проходит лечение в хирургическом отделении. Его состояние оценивается как стабильное. Медицинская помощь оказывается в полном объеме в соответствии с утвержденным клиническим протоколом. После завершения курса лечения пациент будет выписан домой, — прокомментировали в ответе на официальный запрос в профильном ведомстве.

    Пострадавшего в ДТП ребенка врачи решили транспортировать в детскую больницу.

    — Второй пациент — несовершеннолетний. Его состояние на данный момент стабильное. Для оказания дополнительной специализированной медицинской помощи он переведен в Областную детскую больницу. В настоящее время проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия, со стороны врачей оказывается максимальная медицинская помощь, — добавили в облздраве.

    Напомним, смертельное ДТП произошло в городе Арыс. Пьяная женщина за рулем автомобиля JAC совершила наезд на людей возле частного дома, после чего скрылась. В результате ДТП погибли три человека, двое из которых — дети. Подозреваемую задержали и водворили в изолятор временного содержания. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

    ДТП Туркестанская область Авария
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор