Врачи опровергли слухи о вывозе оборудования из амбулатории в Жамбылской области

В социальных сетях набрало популярность видео, в котором утверждается, что на строительство новой амбулатории в селе Аспара Меркенского района Жамбылской области якобы было выделено 400 млн тенге из народных средств, а впоследствии большая часть медицинского оборудования и имущества была вывезена в неизвестном направлении.

По официальной информации облздрава, 30 декабря 2024 года в селе Аспара действительно открылось новое здание врачебной амбулатории, полностью оснащённое современным медицинским оборудованием. Однако в начале июня 2025 года, в ходе плановой инвентаризации под руководством исполняющей обязанности главного врача районной многопрофильной центральной больницы Мухаевой, было установлено, что часть оборудования длительное время оставалась невостребованной.

Это стало основанием для перераспределения избыточных ресурсов в другие медицинские учреждения, где они действительно востребованы.

Куда передали оборудование

Шприцевые насосы: из 6 единиц 5 направлены в реанимационное отделение районной многопрофильной центральной больницы.

Инфузионные насосы: из 6 единиц 5 также переданы в реанимацию.

Холодильники: из 8 единиц 5 перераспределены — два в родильное отделение, один в неврологическое, ещё два в амбулатории сёл Андас Батыр и Казахстан.

Дефибрилляторы: из 3 единиц 2 переданы в сельские амбулатории сёл Сурат и Татти.

Компьютеры и принтеры: один компьютер и два принтера переданы в аптечный кабинет районной поликлиники, при этом в амбулатории села Аспара оставлены 4 компьютера и 2 принтера.

Шкафы для хранения медикаментов: из 10 единиц 3 переданы на склад районной поликлиники.

Оборудование для магнитотерапии и кинезотерапии: направлено в отделение реабилитации.

— Перераспределение проведено строго в соответствии с приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020 о минимальных стандартах оснащения медицинских организаций. Все переданное оборудование ранее не использовалось и не влияло на качество медицинских услуг, оказываемых жителям села, — подчеркнули в областном управлении здравоохранения.

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