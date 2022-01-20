Врачи Алматы удалили гигантского паразита из печени женщины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 50-летняя пациентка обратилась в городскую клиническую больницу №7 Алматы в плановом порядке с паразитарным заболеванием – альвеококкоз печени. Хирургами больницы было принято решение провести сложнейшую операцию. Она была проведена в рамках ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе клиники, пациентка решила обратиться за медпомощью, когда заметила у себя асимметричный живот и начала ощущать тяжесть в области правого подреберья. Других симптомов и жалоб на недомогание она не замечала. Как выяснилось, болезнь протекала долгие годы бессимптомно. Ультразвуковое обследование брюшной полости показало опухолевидное гигантское образование в правом подреберье.

Сами врачи отмечают, что бессимптомная стадия альвеококкоза от момента заражения паразитом до появления жалоб на самочувствие и клинической симптоматики может продолжаться до десяти и более лет. Для альвеококкового узла характерен медленный, «инвазивный» рост.

Альвеококкоз – паразитарная болезнь, развивающаяся в результате попадания в организм человека и дальнейшего развития личинки ленточного червя (Echinococcus multilocularis).

Пациентке врачи провели сложную операцию по удалению гигантского альвеококкоза весом почти в 3,5 кг. Клиническая ситуация отягощалась тем, что у нее имеется хронический вирусный гепатит В. В результате операции, хирурги удалили около 75% печени, пораженной паразитарной тканью.

Операция прошла удачно, длилась около 10 часов. В результате активность пациентки восстановлена до нормы.