Врачам приходится менять план лечения из-за отсутствия лекарств в Казахстане — депутат

Сенатор обратила внимание на сообщения в СМИ и социальных сетях о перебоях с лекарствами, росте цен и сложностях с получением препаратов, в том числе жизненно необходимых для пациентов с хроническими и редкими заболеваниями.

По ее мнению, такие сигналы указывают на системные проблемы лекарственной политики — высокую зависимость от импорта, разрозненные решения в сфере регистрации, ценообразования и закупок, уязвимость поставок и отсутствие долгосрочной и понятной стратегии в сфере лекарственного обеспечения.

— На практике это приводит к тому, что медицинские организации и врачи вынуждены работать в режиме оперативной адаптации — при задержках централизованных поставок или отсутствии отдельных препаратов. Например, пациент с хроническим заболеванием приходит на плановый прием, лечение назначено, однако необходимый препарат отсутствует, и врачу приходится менять схему терапии по организационным, а не медицинским причинам. Фактически система реагирует на риски постфактум, а не управляет ими, — отметила Айнур Аргынбекова.

Сенатор предложила включить лекарственное обеспечение в систему стратегического планирования государства, обеспечить формирование минимальных запасов жизненно необходимых препаратов и выработать четкие алгоритмы действий при сбоях поставок.

Также в числе предложений — повышение предсказуемости регулирования в сфере обращения лекарств, проведение оценки финансовой устойчивости лекарственного обеспечения в рамках ГОБМП и ОСМС и усиление роли Министерства здравоохранения в принятии обоснованных и гибких решений по госзакупкам лекарств.

