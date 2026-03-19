Чиновник в Кызылординской области пытался скрыть свой арест поддельным больничным листом

Установлено, что начальник отдела Сырдарьинского районного управления пытался скрыть свое отсутствие на рабочем месте по причине административного ареста.

Находясь под стражей в течении 15 суток за административное правонарушение, госслужащий представил руководству лист временной нетрудоспособности, чтобы легализовать прогулы.

В ходе следствия выяснилось, что документ был фиктивным и изготовлен врачом Сырдарьинской районной больницы.

На основании материалов прокурорской проверки было проведено досудебное расследование, которое завершилось судебным разбирательством.

Приговором суда врач районной больницы признан виновным по ч.1 ст. 385 Уголовного кодекса за подделку документа и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Начальник отдела, использовавший заведомо подложный документ, признан виновным по ч.3 ст. 385 УК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 месячных расчетных показателей.

Приговор вступил в законную силу.

