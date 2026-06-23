В посольстве Казахстана в Бельгии установлена юрта

В Брюсселе, в преддверии официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Бельгию, на территории казахстанской дипломатической миссии развернули традиционную юрту, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

Наше посольство в Бельгии является одним из крупных по территории в Европе. Расположенное в тихом районе Брюсселя — Уккль, посольство привлекает внимание местных жителей своим уникальным старинным зданием и красивой территорией.

Теперь на лужайке развернута казахская юрта с богатым национальным убранством, которая используется дипломатами для рабочих встреч.

Именно под шаныраком в самом сердце европейской политики посол Казахстана при ЕС Роман Василенко и глава Представительства ЕС в РК Алешка Симкич записали совместный подкаст, посвященный текущему состоянию и перспективам двустороннего партнерства.

— Я очень рад, что наша юрта здесь, в Брюсселе. Это специальное место для нас, где мы чувствуем себя больше как дома, — поделился Роман Василенко.

В свою очередь, европейский дипломат подчеркнула, что юрта стала ярки символом выхода отношений между Астаной и Брюсселем на новый, глубоко доверительный уровень. По мнению Алешки Симкич, сегодня взаимодействие сторон переросло классические рамки.

— Я думаю, мы можем назвать наши отношения не просто стратегическим партнерством, а стратегической дружбой, — отметила Алешка Симкич.

Напомним, что двухдневный график официального визита Главы государства в Брюссель обещает быть предельно насыщенным. В программе Главы государства — высший политический уровень: переговоры с Президентом Европейского совета Антонио Коштой и Председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, запланирован масштабный круглый стол с лидерами европейского бизнес-сообщества.

Казахская юрта в Брюсселе в эти дни перестала быть просто элементом культурной дипломатии. Эксперты сходятся во мнении, что это метафора современных отношений Казахстана и Евросоюза: восточное гостеприимство и прагматичный национальный интерес органично интегрировались в центр принятия ключевых европейских решений.

Стало известно, что вечером 22 июня Глава государства провел неформальную встречу с Председателем Европейского совета Антониу Коштой.