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    11:14, 10 Июль 2025 | GMT +5

    В полиции Астаны прокомментировали заявление Перизат Кайрат о побоях в СИЗО

    Заявление общественницы Перизат Кайрат о побоях, якобы нанесенных ей сотрудниками следственного изолятора, прокомментировали в департаменте полиции Астаны. Также были опубликованы видеозаписи, снятые в учреждении, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В полиции Астаны прокомментировали заявление Перизат Кайрат о побоях в СИЗО
    Фото: кадр из видео

    Как сообщили в полиции, 9 июня Перизат Кайрат подала заявление в прокуратуру, в котором указала, что сотрудник учреждения силой закрыл дверь камеры, зажав ее в дверном проеме, тем самым, причинив ей телесные повреждения.

    По информации департамента полиции, собранные материалы по обращению были переданы в производство, и в настоящее время по делу проводится досудебное расследование.

    — В рамках следствия изучены видеозаписи камер сплошного наблюдения учреждения, допрошены сотрудники и свидетели, — уточнили в полиции. — По результатам первичных следственных действий доводы Кайрат П. о нанесении ей телесных повреждений сотрудниками учреждения при закрытии двери камеры не подтверждаются, о чем свидетельствует запись камеры видеонаблюдения, сделанная в момент, который П. Кайрат указала в заявлении как факт нанесения ей телесных повреждений

    В полиции также отметили, что расследование продолжается, и назначена соответствующая экспертиза.

    Напомним, 9 июля 2025 года в суде Астаны состоялось предварительное слушание по делу Перизат Кайрат. 

    Перизат Кайрат и ее мать обвиняются в хищении свыше 3 млрд тенге, собранных у граждан и организаций под видом благотворительной помощи детям с инвалидностью, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке. 

    Вчера, 9 июля, стало известно, что суд будет частично открытым. Также определена дата заседания по делу — 14 июля 2025 года в 10:00 часов. 

    Теги:
    МВД РК Судебный процесс Полиция Камеры Суд над Перизат Кайрат СИЗО Видео Досудебное расследование
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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