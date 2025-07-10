В полиции Астаны прокомментировали заявление Перизат Кайрат о побоях в СИЗО

Как сообщили в полиции, 9 июня Перизат Кайрат подала заявление в прокуратуру, в котором указала, что сотрудник учреждения силой закрыл дверь камеры, зажав ее в дверном проеме, тем самым, причинив ей телесные повреждения.

По информации департамента полиции, собранные материалы по обращению были переданы в производство, и в настоящее время по делу проводится досудебное расследование.

— В рамках следствия изучены видеозаписи камер сплошного наблюдения учреждения, допрошены сотрудники и свидетели, — уточнили в полиции. — По результатам первичных следственных действий доводы Кайрат П. о нанесении ей телесных повреждений сотрудниками учреждения при закрытии двери камеры не подтверждаются, о чем свидетельствует запись камеры видеонаблюдения, сделанная в момент, который П. Кайрат указала в заявлении как факт нанесения ей телесных повреждений

В полиции также отметили, что расследование продолжается, и назначена соответствующая экспертиза.

Напомним, 9 июля 2025 года в суде Астаны состоялось предварительное слушание по делу Перизат Кайрат.

Перизат Кайрат и ее мать обвиняются в хищении свыше 3 млрд тенге, собранных у граждан и организаций под видом благотворительной помощи детям с инвалидностью, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке.

Вчера, 9 июля, стало известно, что суд будет частично открытым. Также определена дата заседания по делу — 14 июля 2025 года в 10:00 часов.