В полиции Астаны прокомментировали заявление Перизат Кайрат о побоях в СИЗО
Заявление общественницы Перизат Кайрат о побоях, якобы нанесенных ей сотрудниками следственного изолятора, прокомментировали в департаменте полиции Астаны. Также были опубликованы видеозаписи, снятые в учреждении, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в полиции, 9 июня Перизат Кайрат подала заявление в прокуратуру, в котором указала, что сотрудник учреждения силой закрыл дверь камеры, зажав ее в дверном проеме, тем самым, причинив ей телесные повреждения.
По информации департамента полиции, собранные материалы по обращению были переданы в производство, и в настоящее время по делу проводится досудебное расследование.
— В рамках следствия изучены видеозаписи камер сплошного наблюдения учреждения, допрошены сотрудники и свидетели, — уточнили в полиции. — По результатам первичных следственных действий доводы Кайрат П. о нанесении ей телесных повреждений сотрудниками учреждения при закрытии двери камеры не подтверждаются, о чем свидетельствует запись камеры видеонаблюдения, сделанная в момент, который П. Кайрат указала в заявлении как факт нанесения ей телесных повреждений
В полиции также отметили, что расследование продолжается, и назначена соответствующая экспертиза.
Напомним, 9 июля 2025 года в суде Астаны состоялось предварительное слушание по делу Перизат Кайрат.
Перизат Кайрат и ее мать обвиняются в хищении свыше 3 млрд тенге, собранных у граждан и организаций под видом благотворительной помощи детям с инвалидностью, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке.
Вчера, 9 июля, стало известно, что суд будет частично открытым. Также определена дата заседания по делу — 14 июля 2025 года в 10:00 часов.