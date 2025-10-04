В Петропавловске объявлен в розыск руководитель хоккейной команды «Кулагер»
Глава хоккейного клуба «Кулагер» Северо-Казахстанской области Сергей Филь пропал без вести. В ходе его поисков были выявлены факты мошенничества, несколько хоккеистов обратились в полицию, передает агентство Kazinform.
Подозреваемый обещал оформить казахстанские документы «за вознаграждение».
По словам директора хоккейного клуба «Кулагер» Игоря Шерстова, Сергей Филь занимался выездом на соревнования, организацией тренировок на катке.
— В декабре прошлого года Сергей Филь был принят на работу в хоккейный клуб «Кулагер». С 24 сентября перестал выходить на работу. В ходе его поисков были выявлены факты мошенничества. Не могу про него ничего рассказать, заявление в полицию написано, в ходе следствия все будет выяснено. Я не видел, чтобы ему давали или брали деньги, поэтому не в курсе.
Сейчас выходит на свет его прежняя криминальная жизнь, этот человек официально устроился к нам на работу, с него снимались все обязательные выплаты. Если бы были вопросы со стороны правоохранительных органов, все бы выяснилось. На официальных сайтах Федерации хоккея и клуба его фото и личная информация была в открытом доступе, — рассказывает Игорь Шерстов.
По данным управления полиции города Петропавловска, начальник хоккейного клуба подозревается в мошенничестве с двумя и более лицами.
— В Петропавловскую городскую полицию обратились хоккеисты команды «Кулагер». По данному факту начато досудебное расследование в отношении 45-летнего жителя Астаны. В настоящее время ведутся оперативно-следственные работы по установлению его местонахождения и задержанию, — говорит начальник следственного отдела управления полиции города Петропавловска Азамат Бектурганов.
По словам сотрудника полиции, оставшаяся информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
