    19:50, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Петропавловске объявлен в розыск руководитель хоккейной команды «Кулагер»

    Глава хоккейного клуба «Кулагер» Северо-Казахстанской области Сергей Филь пропал без вести. В ходе его поисков были выявлены факты мошенничества, несколько хоккеистов обратились в полицию, передает агентство Kazinform.

    «Құлагер» хоккей клубының басшысы Сергей Филь
    Фото: СҚО дене шынықтыру және спорт басқармасы баспасөз қызметі

    Подозреваемый обещал оформить казахстанские документы «за вознаграждение».

    По словам директора хоккейного клуба «Кулагер» Игоря Шерстова, Сергей Филь занимался выездом на соревнования, организацией тренировок на катке.

    — В декабре прошлого года Сергей Филь был принят на работу в хоккейный клуб «Кулагер». С 24 сентября перестал выходить на работу. В ходе его поисков были выявлены факты мошенничества. Не могу про него ничего рассказать, заявление в полицию написано, в ходе следствия все будет выяснено. Я не видел, чтобы ему давали или брали деньги, поэтому не в курсе.

    Сейчас выходит на свет его прежняя криминальная жизнь, этот человек официально устроился к нам на работу, с него снимались все обязательные выплаты. Если бы были вопросы со стороны правоохранительных органов, все бы выяснилось. На официальных сайтах Федерации хоккея и клуба его фото и личная информация была в открытом доступе, — рассказывает Игорь Шерстов.

    По данным управления полиции города Петропавловска, начальник хоккейного клуба подозревается в мошенничестве с двумя и более лицами.

    — В Петропавловскую городскую полицию обратились хоккеисты команды «Кулагер». По данному факту начато досудебное расследование в отношении 45-летнего жителя Астаны. В настоящее время ведутся оперативно-следственные работы по установлению его местонахождения и задержанию, — говорит начальник следственного отдела управления полиции города Петропавловска Азамат Бектурганов.

    По словам сотрудника полиции, оставшаяся информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

    Ранее сообщалось, что Агентством по финансовому мониторингу разыскиваются трое владельцев фиктивных стоматологических клиник, которые подпозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Мошенничество Петропавловск СКО Закон и право Регионы Розыск
    Данагуль Карбаева
    Автор
