В Петропавловске объявлен в розыск руководитель хоккейной команды «Кулагер»

Подозреваемый обещал оформить казахстанские документы «за вознаграждение».

По словам директора хоккейного клуба «Кулагер» Игоря Шерстова, Сергей Филь занимался выездом на соревнования, организацией тренировок на катке.

— В декабре прошлого года Сергей Филь был принят на работу в хоккейный клуб «Кулагер». С 24 сентября перестал выходить на работу. В ходе его поисков были выявлены факты мошенничества. Не могу про него ничего рассказать, заявление в полицию написано, в ходе следствия все будет выяснено. Я не видел, чтобы ему давали или брали деньги, поэтому не в курсе.

Сейчас выходит на свет его прежняя криминальная жизнь, этот человек официально устроился к нам на работу, с него снимались все обязательные выплаты. Если бы были вопросы со стороны правоохранительных органов, все бы выяснилось. На официальных сайтах Федерации хоккея и клуба его фото и личная информация была в открытом доступе, — рассказывает Игорь Шерстов.