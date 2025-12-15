РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:21, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Впервые за почти 100 лет: у побережья Швеции зафиксировали рост числа морских черепах

    В течение короткого времени было зафиксировано четыре случая обнаружения черепах, включая одну живую особь и две погибшие, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Впервые за почти 100 лет: у побережья Швеции зафиксировали рост числа морских черепах
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Речь идет о черепахах вида логгерхед, которые обычно обитают в теплых водах — в Атлантике и Средиземном море.

    — Насколько мне известно, морских черепах не видели в шведских водах почти сто лет. А теперь за короткое время поступило сразу несколько сообщений. Можно предположить, что это связано с повышением температуры морской воды, — говорит морской биолог Маркус Стенегрен.

    Осенью температура в Вестерхьавете держалась выше 10 градусов вплоть до декабря, что является необычным явлением. По словам М. Стенегрена, скорее всего, они приплыли в Швецию самостоятельно, при этом им могли помочь осенние штормы и морские течения.

    Ученые пока не могут точно сказать, почему черепахи внезапно появились у западного побережья. У этого вида есть нижний температурный предел — около 10 градусов. Хотя морские черепахи не представляют угрозы для местной экосистемы, специалисты сомневаются, что они смогут пережить холодную скандинавскую зиму. Эксперты призывают жителей сохранять дистанцию при встрече с животными и сообщать об увиденных животных в соответствующие органы.

    — В остальном же важно воспользоваться моментом и по-настоящему насладиться редкой возможностью увидеть такое животное, особенно в среде, где оно обычно не встречается, — говорит М. Стенегрен.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане впервые за десять лет обнаружили среднеазиатскую речную выдру.

    Теги:
    Природа Экология Животные Мировые новости Швеция
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают