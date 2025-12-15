Впервые за почти 100 лет: у побережья Швеции зафиксировали рост числа морских черепах

Речь идет о черепахах вида логгерхед, которые обычно обитают в теплых водах — в Атлантике и Средиземном море.

— Насколько мне известно, морских черепах не видели в шведских водах почти сто лет. А теперь за короткое время поступило сразу несколько сообщений. Можно предположить, что это связано с повышением температуры морской воды, — говорит морской биолог Маркус Стенегрен.

Осенью температура в Вестерхьавете держалась выше 10 градусов вплоть до декабря, что является необычным явлением. По словам М. Стенегрена, скорее всего, они приплыли в Швецию самостоятельно, при этом им могли помочь осенние штормы и морские течения.

Ученые пока не могут точно сказать, почему черепахи внезапно появились у западного побережья. У этого вида есть нижний температурный предел — около 10 градусов. Хотя морские черепахи не представляют угрозы для местной экосистемы, специалисты сомневаются, что они смогут пережить холодную скандинавскую зиму. Эксперты призывают жителей сохранять дистанцию при встрече с животными и сообщать об увиденных животных в соответствующие органы.

— В остальном же важно воспользоваться моментом и по-настоящему насладиться редкой возможностью увидеть такое животное, особенно в среде, где оно обычно не встречается, — говорит М. Стенегрен.

