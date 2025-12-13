РУ
    21:15, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Особь среднеазиатской выдры обнаружили в Кыргызстане

    В Кыргызстане впервые за десять лет обнаружили среднеазиатскую речную выдру, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: wikipedia

    По данным Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, в государственном природном парке «Хан-Тенири» на реке Турук, протекающей вдоль границы с Казахстаном, впервые за последние десять лет была зафиксирована на видео взрослая особь среднеазиатской речной выдры.

    — Проведенные в 2023–2025 годах исследования на реках Кызыл-Суу, Чаткал, Тюп, Кокомерен и Чу не выявили следов обитания выдры, что вызывало опасения ее исчезновения в Кыргызстане. Однако новое видеосвидетельство подтверждает предположение о возможных заходах вида с территории Казахстана, — говорится в сообщении.

    Министерство отмечает необходимость дальнейших исследований русла реки Турук для определения: была ли встреченная выдра единичной мигранткой или в регионе сохранилась резидентная группировка.

    Ранее сообщалось об исчезновении в Кыргызстане популяции речных выдр, занесенных в Красную книгу.

    Гульмира Абдрахманова
