Впервые за 50 лет начата масштабная реконструкция трассы Караганда — Жезказган

29 июня 2026 года дан старт реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Караганда — Жезказган». Проект охватывает 457 км из общей протяженности направления 572 км и станет одним из ключевых инфраструктурных проектов Центрального Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на «ҚазАвтоЖол».

Действующая дорога «Караганда — Жезказган» была построена в 1970-х годах по параметрам III технической категории и была рассчитана на нагрузку до шести тонн на ось. С момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт на данном направлении не проводился. При этом за последние годы значительно выросла интенсивность движения, в том числе доля большегрузного и длинномерного транспорта.

Автодорога «Караганда — Жезказган» является частью автотранспортного коридора «Кызылорда — Павлодар — Успенка». Реализация проекта позволит усилить транспортную связанность регионов, повысить транзитный потенциал страны и создать новые возможности для развития экономики Карагандинской области и области Улытау.

Фото: «ҚазАвтоЖол»

В церемонии запуска приняли участие Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев, председатель правления «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, аким области Улытау Дастан Рыспеков, представители подрядных организаций и дорожной отрасли.

В рамках реконструкции дорога будет приведена к параметрам II технической категории. Проект предусматривает обновление дорожной одежды, строительство и реконструкцию искусственных сооружений, устройство площадок отдыха, остановочных пунктов, примыканий и пересечений.

Фото: «ҚазАвтоЖол»

Особое значение проект приобретает в связке с реконструкцией автодороги «Кызылорда — Жезказган» общей протяженностью 400 км. В 2025 году на территории Кызылординской области были завершены основные работы и открыто движение на 192 км. До конца 2026 года планируется завершить основные работы и открыть движение по участку в области Ұлытау.



Таким образом, в Казахстане будет сформирован прямой автомобильный маршрут Астана — Караганда — Жезказган — Кызылорда. Для страны это не просто сокращение расстояния между регионами, а создание нового транспортного каркаса, который свяжет центр с югом, усилит внутреннюю логистику, ускорит движение грузов и пассажиров, а также повысит роль Казахстана как транзитного узла Евразии.

Фото: «ҚазАвтоЖол»

— Сегодня мы начинаем проект, который имеет значение не только для Карагандинской области и области Ұлытау, но и для всей транспортной системы Казахстана. Караганда — Жезказган и Кызылорда — Жезказган вместе формируют прямой маршрут от Астаны до Кызылорды. Это новая логика движения внутри страны: быстрее, безопаснее и эффективнее. Для ҚазАвтоЖол важно не просто реконструировать отдельный участок, а создать современный коридор, который будет работать на экономику, регионы, бизнес и людей. Эта дорога десятилетиями не видела капитального обновления, но сегодня мы переводим ее на новый уровень, — отметил председатель правления «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев.

После завершения реконструкции пропускная способность участка увеличится на 33%, а время в пути для пользователей дороги сократится на 2,4 часа. Работы будут проводиться поэтапно. Завершение реконструкции запланировано до 2029 года.

Фото: «ҚазАвтоЖол»

К строительным работам будет привлечено более 2 500 специалистов и свыше 1 000 единиц дорожной техники. В рамках проекта планируется выполнить порядка 30 млн кубометров земляных работ, использовать более 5 млн кубометров инертных материалов, 88 тыс тонн битума и 85 тыс кубометров железобетонных изделий.

Фото: «ҚазАвтоЖол»

Также проектом предусмотрены 52 моста, 72 путепровода, 28 транспортных развязок, 447 водопропускных труб, 8 площадок отдыха, 15 остановок общественного транспорта, а также 267 пересечений и примыканий.

Реконструкция автодороги «Караганда — Жезказган» реализуется в рамках комплексной работы национальной компании «ҚазАвтоЖол» по модернизации республиканской дорожной сети, повышению безопасности движения и развитию устойчивых транспортных коридоров Казахстана.

Ранее сообщалось, что ремонт дорог станет дешевле в Казахстане. В Министерстве транспорта РК обновили нормативные требования.

Напомним, что в Казахстане продолжается масштабное обновление республиканской дорожной сети в рамках трехлетнего плана развития автодорожной отрасли на 2026–2028 годы.