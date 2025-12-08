Впервые за 30 лет: в Жамбылской области проводится механизированная очистка каналов

В работах задействована новая спецтехника, предоставленная Министерством водных ресурсов и ирригации. Очистка от ила, гравия и растительности позволит снизить потери водных ресурсов на каналах и обеспечить более эффективную подачу поливной воды крестьянским хозяйствам области.

Как сообщили в ведомстве, работы по механизированной очистке каналов начались в середине октября, завершить их планируется до начала поливного периода.

— Канал «Сулутор» берет начало в горах и обеспечивает водой более 120 га люцерновых полей. Канал не очищался более 30 лет. За это время он сильно засорился и зарос растительностью, которая не пропускала воду. За неделю Жамбылский филиал «Казводхоза» очистил канал с помощью новой техники, за что им большое спасибо. Я выращиваю люцерну на площади 11 га. Раньше из-за растений и мусора возникали потери воды. Думаю, после углубления канала потерь воды больше не будет, — отметил аграрий Нургалым Шагырбаев.

Напомним, в этом году Минводы и ирригации выделило Жамбылскому филиалу РГП «Казводхоз» 75 единиц техники и автотранспорта, включая экскаваторы-погрузчики, гусеничные экскаваторы, тракторы, прицепы, водовозы, самосвалы, автокраны, тягачи, навесное оборудование, дизельные генераторы и др.