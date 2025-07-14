Жамбылский филиал РГП «Казводхоз» получил 51 единицу новой спецтехники

В их числе — экскаваторы-погрузчики, гусеничные экскаваторы, тракторы, прицепы, водовозы, самосвалы, автокраны, тягачи, навесное оборудование, дизельные генераторы и другое оборудование.

Всего филиалу выделено 75 единиц техники, оставшиеся 24 единицы будут доставлены до конца этого года. До пополнения парка спецтехники в филиале насчитывалось 64 единицы оборудования.

— Количество автотранспорта и специальной техники в распоряжении филиала выросло более чем вдвое. Это оборудование поможет в реализации крупных проектов по строительству и реконструкции водохозяйственной инфраструктуры Жамбылской области, а также в обеспечении стабильного прохождения текущего и будущих поливных периодов, — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

Напомним, что в настоящее время продолжается оснащение филиалов РГП «Казводхоз» по всей стране новым оборудованием. На сегодня филиалами предприятия получено более 400 единиц спецтехники и автотранспорта из планируемых 757.