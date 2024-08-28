Впервые за восемь лет наблюдается рост рождаемости в Южной Корее

Число новорожденных в Южной Корее впервые за более чем восемь лет увеличилось во втором квартале 2024 года на фоне борьбы с крайне низким уровнем рождаемости, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Всего с апреля по июнь родились 56 838 младенцев, что на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Статистического управления Кореи (Statistics Korea). Это был первый рост с четвертого квартала 2015 года, когда показатель увеличился на 0,6%.

Рост произошел на фоне того, что в апреле и мае впервые с сентября 2022 года число новорожденных выросло в соответствии с увеличением числа супружеских пар после пандемии COVID-19.

Однако в июне число новорожденных снизилось на 1,8% до 18 242, что стало самым низким показателем для любого июня.

Суммарный коэффициент рождаемости — сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода — составил 0,71 во втором квартале 2024 года, что соответствуют рекордного низкому показателю 2023 года.

Южная Корея сталкивается с демографическими изменениями, поскольку многие молодые люди предпочитают откладывать или вовсе отказываться от брака и рождения детей из-за изменяющихся социальных норм и образа жизни. Многие также указывают на цены на жилье и рынок труда как основные причины, пишет Yonhap.

Ожидается, что в Южной Корее численность населения сократится примерно до 36,22 млн в 2072 году по сравнению с 51,73 млн в прошлом году.

Несмотря на астрономический бюджет, выделенный на борьбу с ультранизкой рождаемостью, Республика Корея сталкивается с тяжелой демографической ситуацией. В июне правительство пообещало сосредоточить свою политику на поддержке баланса работы и личной жизни, воспитания детей и стабильного жилья. Президент Юн Сок Ёль официально объявил о демографической проблеме, как о проблеме «национального масштаба».

Ранее сообщалось, что в Южной Корее экономически активное население уменьшится на почти 10 миллионов человек к 2044 году из-за низкого уровня рождаемости.

Также, по прогнозам, количество молодых южнокорейцев уменьшится вдвое за 30 лет из-за быстрого старения населения и рекордно низкой рождаемости.