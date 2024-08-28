РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 28 Август 2024 | GMT +6

    Впервые за восемь лет наблюдается рост рождаемости в Южной Корее

    Новорожденный, ребенок, младенец
    Фото: freepik.com

    Число новорожденных в Южной Корее впервые за более чем восемь лет увеличилось во втором квартале 2024 года на фоне борьбы с крайне низким уровнем рождаемости, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    Всего с апреля по июнь родились 56 838 младенцев, что на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Статистического управления Кореи (Statistics Korea). Это был первый рост с четвертого квартала 2015 года, когда показатель увеличился на 0,6%.

    Рост произошел на фоне того, что в апреле и мае впервые с сентября 2022 года число новорожденных выросло в соответствии с увеличением числа супружеских пар после пандемии COVID-19.

    Однако в июне число новорожденных снизилось на 1,8% до 18 242, что стало самым низким показателем для любого июня.

    Суммарный коэффициент рождаемости — сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода — составил 0,71 во втором квартале 2024 года, что соответствуют рекордного низкому показателю 2023 года.

    Южная Корея сталкивается с демографическими изменениями, поскольку многие молодые люди предпочитают откладывать или вовсе отказываться от брака и рождения детей из-за изменяющихся социальных норм и образа жизни. Многие также указывают на цены на жилье и рынок труда как основные причины, пишет Yonhap.

    Ожидается, что в Южной Корее численность населения сократится примерно до 36,22 млн в 2072 году по сравнению с 51,73 млн в прошлом году.

    Несмотря на астрономический бюджет, выделенный на борьбу с ультранизкой рождаемостью, Республика Корея сталкивается с тяжелой демографической ситуацией. В июне правительство пообещало сосредоточить свою политику на поддержке баланса работы и личной жизни, воспитания детей и стабильного жилья. Президент Юн Сок Ёль официально объявил о демографической проблеме, как о проблеме «национального масштаба».

    Ранее сообщалось, что в Южной Корее экономически активное население уменьшится на почти 10 миллионов человек к 2044 году из-за низкого уровня рождаемости.

    Также, по прогнозам, количество молодых южнокорейцев уменьшится вдвое за 30 лет из-за быстрого старения населения и рекордно низкой рождаемости.

    Теги:
    Корея Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
    Сейчас читают
    telegram