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    22:25, 06 Май 2024 | GMT +6

    Население трудоспособного возраста уменьшится на 10 миллионов к 2044 году в Южной Корее

    Южная Корея
    Фото: pixabay.com

    В Южной Корее экономически активное население уменьшится на почти 10 миллионов человек к 2044 году из-за низкого уровня рождаемости, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    Число людей в возрасте от 15 до 64 лет, которое в 2023 году составляло 36,57 млн человек, по прогнозам, уменьшится до 27,17 млн к 2044 году, согласно отчету Korean Peninsula Population Institute for the Future.

    Также общее население Южной Кореи, примерно 51,71 млн человек в 2023 году, по прогнозам, должно уменьшиться до 39,69 млн к 2065 году.

    — Снижение экономически активного населения приведет к краху внутреннего рынка. Это также увеличит бремя на обеспечение поддержки пожилого населения, приведя к замедлению экономики и продолжительному низкому росту, — сообщили в институте.

    Суммарный коэффициент рождаемости — сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода — в Южной Корее достиг исторического минимума в 0,72 в 2023 году.

    Этот показатель значительно ниже 2,1, необходимого для поддержания стабильной численности населения без иммиграции.

    В феврале 2024 года всего родились 19 362 младенца, что является самым низким показателем для любого февраля с момента сбора данных в 1981 году.

    Ранее сообщалось, что население Южной Кореи может сократиться почти на 50% из-за низкой рождаемости.

    Теги:
    Демография Корея Общество Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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