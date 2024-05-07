Население трудоспособного возраста уменьшится на 10 миллионов к 2044 году в Южной Корее

В Южной Корее экономически активное население уменьшится на почти 10 миллионов человек к 2044 году из-за низкого уровня рождаемости, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Число людей в возрасте от 15 до 64 лет, которое в 2023 году составляло 36,57 млн человек, по прогнозам, уменьшится до 27,17 млн к 2044 году, согласно отчету Korean Peninsula Population Institute for the Future.

Также общее население Южной Кореи, примерно 51,71 млн человек в 2023 году, по прогнозам, должно уменьшиться до 39,69 млн к 2065 году.

— Снижение экономически активного населения приведет к краху внутреннего рынка. Это также увеличит бремя на обеспечение поддержки пожилого населения, приведя к замедлению экономики и продолжительному низкому росту, — сообщили в институте.

Суммарный коэффициент рождаемости — сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода — в Южной Корее достиг исторического минимума в 0,72 в 2023 году.

Этот показатель значительно ниже 2,1, необходимого для поддержания стабильной численности населения без иммиграции.

В феврале 2024 года всего родились 19 362 младенца, что является самым низким показателем для любого февраля с момента сбора данных в 1981 году.

Ранее сообщалось, что население Южной Кореи может сократиться почти на 50% из-за низкой рождаемости.