Впервые за 60 лет: премьер Японии распустила парламент

В пятницу утром кабинет министров премьера Японии Санаэ Такаичи одобрил план роспуска палаты, состоящей из 465 мест. Хотя премьер-министры имеют право распускать нижнюю палату, это первый случай за 60 лет, когда нижняя палата была распущена в начале очередной парламентской сессии.

Как сообщает Jiji Press, на последующем заседании кабинета министров правительство решило провести всеобщие выборы в нижнюю палату 8 февраля. Таким образом, выборы состоятся через 16 дней после роспуска нижней палаты, что является самым коротким периодом с момента окончания Второй мировой войны. Данное решение подверглось критике за то, что оставило избирателям мало времени для оценки конкурирующих политических предложений.

Официальная избирательная кампания должна начаться уже в следующий вторник.

Поскольку срок полномочий нынешних депутатов истекает в 2028 году, премьер-министр Санаэ Такаичи обосновала свое решение о проведении выборов тем, что до сих пор не получила общественной поддержки для своего премьерства, начавшегося в октябре, и для новой правящей коалиции, состоящей из ее Либерально-демократической партии и Японской инновационной партии, сформированной в том же месяце.

Ранее сообщалось, что японская иена обновила 18-месячный минимум.