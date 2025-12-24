Впервые за 18 лет Казахстан собрал рекордный урожай хлопка
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на встрече с представителями СМИ по итогам года, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В 2025 году валовой сбор картофеля достиг 2,9 млн тонн, а урожай хлопка составил порядка 430 тыс. тонн. Это самый высокий показатель за последние 18 лет. Таких результатов удалось достичь благодаря переходу от традиционных методов орошения к капельному поливу. В 2025 году впервые площадь хлопка с капельным орошением составила 50 тыс. гектаров. При этом средняя урожайность по культуре выросла до 30 центнеров с гектара, а в отдельных хозяйствах — до 60 центнеров с гектара, — сообщил Айдарбек Сапаров.
По словам министра, также получен рекордный урожай бобовых культур — более 1,1 млн тонн. В том числе, чечевица — 842 тыс. тонн, горох — 222 тыс. тонны, нут — 22 тыс. тонны. Урожай масличных культур достиг 4,8 млн тонн.
— В соответствии с поручением Главы государства мы продолжим работу по диверсификации. Это позволит правильно организовать севооборот, сохранить плодородие почв и снизить риски для фермеров, — добавил он.
Ранее министр сообщил, что экспорт зерна и муки достиг рекордных объемов.