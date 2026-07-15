Впервые в Конституции Казахстана отражена наша тысячелетняя история — Ерлан Карин

На итоговом заседании Редколлегии по истории Казахстана первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Ерлан Карин отметил, что впервые в Конституции страны отражена наша тысячелетняя история, передает Kazinform.

— Как вы все хорошо знаете, новые подходы, выработанные в ходе подготовки академического издания по истории Казахстана, были учтены в работе Конституционной комиссии. Научные выводы, основанные на многолетних исследованиях, стали основой для включения важной нормы о нашей истории в преамбулу Конституции. Поэтому можно сказать, что работа над многотомным изданием уже внесла свой определенный вклад в развитие исторического сознания и продвижение конституционных ценностей. Это одно из конкретных отражений нашей работы, которая велась на протяжении нескольких лет, — сказал Ерлан Карин на итоговом 14-м заседании редакционной коллегии.

Фото: Акорда

Напомним, что в разработке многотомного академического издания было задействовано более 300 авторитетных отечественных ученых, а также порядка 50 ведущих специалистов из 12 стран мира.

Фото: Акорда

Кроме того, многотомник истории вводит в научный оборот массив ранее неизвестных документов. Так, при подготовке академического издания были использованы материалы 90 архивов и музеев, в том числе 35 зарубежных. В целом учеными-историками было исследовано более пяти тысяч архивных материалов, в том числе ранее неизвестных.

Фото: Акорда

Ранее редколлегия рассмотрела том об эпохе Независимости академического издания «Истории Казахстана».