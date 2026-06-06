Редколлегия рассмотрела том об эпохе Независимости академического издания «Истории Казахстана»

В Алматы под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание редакционной коллегии по подготовке семитомного академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Руководитель авторского коллектива доктор исторических наук, профессор Буркитбай Аяган представил концепцию, структуру и содержание седьмого тома истории Казахстана, посвященого периоду Независимости.

Редколлегией были заслушаны рецензии доктора исторических наук, профессора депутата Парламента Еркина Абиля и доктора PhD, профессора Михаила Акулова.

В ходе обсуждения также выступили и поделились своими замечаниями и предложениями члены редколлегии Сабит Шилдебай, Ерлан Сыдыков, Ханкельды Абжанов, Кенжехан Матыжанов, Радик Темиргалиев, Галина Ксенжик, Айгуль Садвокасова, Берекет Карибаев, Айболат Кушкумбаев, Мурат Абдиров, Дихан Қамзабекұлы, Булат Кумеков, Кулгазира Балтабаева, Андрей Чеботарев, Оразак Исмагулов, Жаксылык Сабитов, Жакен Таймагамбетов.

По итогам обсуждения принято решение продолжить доработку седьмого тома «Независимый Казахстан» и рассмотреть его повторно на следующем заседании редколлегии.