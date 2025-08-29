РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:52, 29 Август 2025 | GMT +5

    Впервые в школу в 53 года отправился мужчина в области Абай

    В области Абай новый учебный год стартовал и в исправительных учреждениях, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    о
    Фото: ДУИС области Абай

    В одном из них к занятиям подключились более сорока человек в возрасте от 21 до 53 лет.

    Самым необычным учеником стал 53-летний мужчина, который впервые взял в руки учебники.

    — В детстве мне приходилось работать и помогать младшим сестрам. Учёба тогда казалась недостижимой. Молодость прошла в колониях. Сейчас понимаю: образование могло бы изменить мою жизнь. Поэтому решил начать учиться, пусть и в таком возрасте, — рассказал он.

    По данным администрации, программа реализуется совместно со школой № 2 в Семее. Осужденные получают возможность освоить базовые предметы и подготовиться к аттестации.

    — Мы рассматриваем это как важный шаг к исправлению. Полученные знания помогут в дальнейшем трудоустройстве и социальной адаптации после освобождения, — подчеркнул начальник учреждения Женисбек Дауренбеков.

    Ранее мы рассказывали, какую помощь после амнистии получат освобождённые из тюрем в Казахстане.

    Теги:
    Осужденные Тюрьма Область Абай школа
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают