Впервые в школу в 53 года отправился мужчина в области Абай

В одном из них к занятиям подключились более сорока человек в возрасте от 21 до 53 лет.

Самым необычным учеником стал 53-летний мужчина, который впервые взял в руки учебники.

— В детстве мне приходилось работать и помогать младшим сестрам. Учёба тогда казалась недостижимой. Молодость прошла в колониях. Сейчас понимаю: образование могло бы изменить мою жизнь. Поэтому решил начать учиться, пусть и в таком возрасте, — рассказал он.

По данным администрации, программа реализуется совместно со школой № 2 в Семее. Осужденные получают возможность освоить базовые предметы и подготовиться к аттестации.

— Мы рассматриваем это как важный шаг к исправлению. Полученные знания помогут в дальнейшем трудоустройстве и социальной адаптации после освобождения, — подчеркнул начальник учреждения Женисбек Дауренбеков.

Ранее мы рассказывали, какую помощь после амнистии получат освобождённые из тюрем в Казахстане.